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Galatasaray'dan Elneny bombası

07.09.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny için Arsenal ile yeniden masaya oturdu. Transfer döneminin bitmesine saatler kala gelen bu haber sosyal medyada gündem konusu oldu.

Galatasaray'dan Elneny bombası

Galatasaray, Muhammed Elneny için Arsenal ile bir kez daha temas kurdu.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Muhammed Elneny için Arsenal ile masaya oturdu. Arsenal, önümüzdeki yaz potansiyel olarak ücretsiz bir şekilde ayrılacak olan Elneny için küçük bir bonservis ücretini de memnuniyetle karşılayacak.

Geçen sezon Mikel Arteta ile birlikte tekrar Arsenal as kadrosunda yer alan Elneny, 41 maçta forma giymişti. Ancak, bu sezon yeni transferlerle birlikte sadece 2 maçta 134 dakika süre alan Elneny de ayrılmaya sıcak bakıyor.

ELNENY TRANSFERİNDE RAKAMLAR

Galatasaray, Elneny için tüm aracıları aradan çıkararak senelik 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşmeye imza attıracak. Sarı kırmızılı kulüp, Mısırlı oyuncu için 3 milyon euro bonservis ödemesi yapacak.

2019/20'DE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Ocak 2016'da 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle Basel'den Arsenal'e transfer olan 29 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, 2019/20 sezonunu Beşiktaş'ta kiralık geçirmişti.

ARTETA: EGOSU YOK, ONU HERKES SEVER

Arsenal menajeri Arteta: Elneny'nin egosu yok ve takıma çok özel bir enerji veriyor. Elneny, Arsenal'in kulüp kültürüne katkıda bulunuyor ve kulüpteki herkes onu çok seviyor

AUBA: ELNENY'İ GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM

Aubameyang: Elneny gerçekten harika bir oyuncu, her zaman ileri oynamak istiyor. Her zaman bize topu vermeye çalışıyor. Arsenal'e geri döndüğü için mutluyuz.

Elneny'i seviyorum çünkü biraz benim gibi, her zaman mutlu ve pozitif. Ondan bazı Arapça kelimeler öğrendim. Habibi ve Elhamdülillah diyebiliyorum

GILBERTO: ARSENAL'DE YETERİNCE OYNATILMADI

Gilberto Silva: Arsenal, Patrick Vieira veya benim profilimde bir oyuncuya sahip değil. Bize benzeyen tek isim, Muhammed Elneny'di ama yeterince oynatılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Arsenal FC
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