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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru! ''Gerekli cezalar verilsin, takipçisi olacağız''

24.12.2023 23:16 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Yazgan, "Derbi süper süper keyifli değildi. Her sene orada 3 atacağız diye bir şey yok. İnşallah seneye yeneriz. 29 Aralık'ta benzer bir skor yakalarız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru! ''Gerekli cezalar verilsin, takipçisi olacağız''

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe derbisi sonrası konuştu.

"26 KAMERA VAR, ÇOK ZOR BİR AÇI GİBİ POZİSYONU GÖSTERMEDİ ARKADAŞLAR"

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Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan yaptığı açıklamada, "26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğunu biz gördük. Hakem neden göremedi bilemiyorum. Ankaragücü-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Karagümrük maçlarında da göremedi. Bir de VAR var, ne gelirse ona bakıyor. TFF gidip beIN Medya'ya sorsun. Maç sonu ne hikmetse şapkadan tavşan çıkarır gibi pozisyon çıkardılar. Bu görüntüler VAR'a gönderilmiş mi? TFF yetkilileri sorsun, 26 kameranın kaç tanesinden görüntü gitmiş VAR'a? Çok bariz pozisyon. Hakem görmedi, VAR ne gördü? Muhatabımız beIN Medya değil." dedi.

GALATASARAY'DAN TFF'YE BAŞVURU

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TFF'nin sorgulaması gerektiğini söyleyen Yazgan, "TFF, beIN Medya'yı sorgulasın. Bu işte kasıt var, kötü niyet var. Başvurumuzu yapacağız. Türkiye'nin en büyük problemi yayıncı kuruluş. Art niyetli davranıyorlar. Bizi bir birbirimize düşürüyorlar. Okan Buruk'un sözlerine İsmail Kartal cevap vermek zorunda hissediyor kendini doğal olarak. Dilerim ki TFF bu işi sorgular, gerekli cezaları verir. Bu durumda kendi hakemleri tartışılıyor. İnsan utanır, bir dünya derbisi diyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bu insanlar bizi birbirimize düşürüyorlar." şeklinde konuştu.

"MAÇA GELİRKEN GERGİN BİR ORTAM VARDI"

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Eray Yazgan, "Maça gelirken gergin bir ortam vardı. Yöneticilerin belli bir sorumlulukları var. Fenerbahçeli yöneticilerin birkaç tanesinin maçtan sonra tepkilerini tenzih ederek söylüyorum, genel olarak aklı selim ve misafirperver davranışlarını bize göstermeye çalıştılar. Orada bir takım kurulu düzenler vardı. Bizim taraftarların önüne dev hoparlörler konuldu. Bu insan haklarına aykırı bir durum. Aynı şekilde takım otobüsü kapıdan girerken bence kraldan daha kralcı, görevlerini kötüye kullanma eğiliminde olan bir takım arkadaşların ortamı germe üzerine gayretleri vardı. Fenerbahçeli yöneticiler ve TFF yetkilileriyle temasa geçtiğimizde bu gerginlikler ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

"HER SENE 3 ATACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

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Eray Yazgan ayrıca, "Derbi süper süper keyifli değildi. Her sene orada 3 atacağız diye bir şey yok. İnşallah seneye yeneriz. 29 Aralık'ta benzer bir skor yakalarız." dedi.

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