Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğu kutlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı.
Sarı-kırmızılıların resmi ürünlerinin satıldığı GS Store markasının sosyal medyadan paylaşılan videoda ağlama emojisinin tişörte bastırıldığı ve satışa sunulduğu duyuruldu.
NE OLMUŞTU?
Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası, Galatasaray cephesi hakem hataları ile ilgili demeç ve paylaşımlarda bulunurken, Fenerbahçe Kulübü ise resmi Twitter hesabından ağlayan emoji görseli paylaşmıştı.
???? #Aglama Tişörtleri şu an Aslantepe GSStore’da Satışta! ???? pic.twitter.com/d966NiiCHn— GSSTORE (@GSStore) May 25, 2019
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