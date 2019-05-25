Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğu kutlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi ürünlerinin satıldığı GS Store markasının sosyal medyadan paylaşılan videoda ağlama emojisinin tişörte bastırıldığı ve satışa sunulduğu duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası, Galatasaray cephesi hakem hataları ile ilgili demeç ve paylaşımlarda bulunurken, Fenerbahçe Kulübü ise resmi Twitter hesabından ağlayan emoji görseli paylaşmıştı.



