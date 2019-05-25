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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "Ağlama" göndermeli tişört

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 25.05.2019 19:32 | Son Güncelleme

Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'ın resmi ürünlerinin satıldığı GS Store, ağlama emojili tişörtlerin satışa sunulduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda "Ağlama tişörtleri şu an Aslantepe GSStore’da Satışta" denildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "Ağlama" göndermeli tişört

Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray, 22. şampiyonluğu kutlarken, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi ürünlerinin satıldığı GS Store markasının sosyal medyadan paylaşılan videoda ağlama emojisinin tişörte bastırıldığı ve satışa sunulduğu duyuruldu.

NE OLMUŞTU?
Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası, Galatasaray cephesi hakem hataları ile ilgili demeç ve paylaşımlarda bulunurken, Fenerbahçe Kulübü ise resmi Twitter hesabından ağlayan emoji görseli paylaşmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Fenerbahçe

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