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Galatasaray'dan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi hakkında açıklama

19.03.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankası, Halkbank, DenizBank ve Yapı Kredi ile Türkiye'nin 4 büyük kulübü arasında 8,4 milyar liralık büyüklüğe sahip Finansal Yeniden Yapılandırma sözleşmesi imzalandı.

Galatasaray'dan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi hakkında açıklama

Galatasaray Kulübü, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi ile ilgili açıklama yaptı:

"Şirketimiz, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirketimizin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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