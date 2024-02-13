Galatasaray'dan gitti Fransa Ligi'nin gözdesi oldu! Galatasaray Mustafa Muhammed'i sattığına bin pişman oldu

Fransız ekibi Nantes'in Galatasaray'dan transfer ettiği Mustafa Muhammed, Ligue 1'de fırtına gibi eserken birçok dev kulübü de peşine takmış durumda.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Fransız basınında yer alan haberde, Avrupa'dan birçok ekibin Mısırlı golcüyü yakından takip ettiği kaydedildi. Nantes'ın yaz transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcu için önemli bir teklif alabileceği öne sürüldü.

17 MAÇTA 8 GOLE DİREKT KATKI

Nantes'ta bu sezon 17 maça çıkan Mustafa Muhammed, 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda da boy gösteren Mustafa Muhammed, oynadığı 4 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Mısırlı futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





