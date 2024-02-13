SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan gitti Fransa Ligi'nin gözdesi oldu! Galatasaray Mustafa Muhammed'i sattığına bin pişman oldu

Galatasaray'dan gitti Fransa Ligi'nin gözdesi oldu! Galatasaray Mustafa Muhammed'i sattığına bin pişman oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'in yolunu tutan Mustafa Muhammed performansıyla parmak ısırtırken Sarı-Kırmızılılar'ı adeta bin pişman etti. İşte detaylar...

Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fransız ekibi Nantes'in Galatasaray'dan transfer ettiği Mustafa Muhammed, Ligue 1'de fırtına gibi eserken birçok dev kulübü de peşine takmış durumda.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

f4z8lgzwwaa-c2o

Fransız basınında yer alan haberde, Avrupa'dan birçok ekibin Mısırlı golcüyü yakından takip ettiği kaydedildi. Nantes'ın yaz transfer döneminde 26 yaşındaki futbolcu için önemli bir teklif alabileceği öne sürüldü.

17 MAÇTA 8 GOLE DİREKT KATKI

resized_f3a4a-f742747dmostafamohamed

Nantes'ta bu sezon 17 maça çıkan Mustafa Muhammed, 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Mısır Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda da boy gösteren Mustafa Muhammed, oynadığı 4 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

df

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Mısırlı futbolcunun Nantes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
25. haftadan sonra her şey bambaşka! Şampiyonluk oranları güncellendi, favori değişti25. haftadan sonra her şey bambaşka! Şampiyonluk oranları güncellendi, favori değişti
Koç ve Özbek'i aramış: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"Koç ve Özbek'i aramış: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"
Sinan Kaloğlu'ndan G.Saray'a uyarı!Sinan Kaloğlu'ndan G.Saray'a uyarı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Fransa son dakika galatasaray transfer dönemi ust yaşında ekipleri
En Çok Okunan Haberler
Siyasette dengeler değişiyor: Yüzde 1,2 puan önde! Asıl sürpriz ise...

Siyasette dengeler değişiyor: Yüzde 1,2 puan önde! Asıl sürpriz ise...

İstanbul'u terk etti! Lüks evinin detayları dikkat çekti

İstanbul'u terk etti! Lüks evinin detayları dikkat çekti

Koç ve Özbek'i aramış: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

Koç ve Özbek'i aramış: "Benden daha mı Atatürkçüsünüz?"

Sosyal medya kaynıyor! Taraftar İsmail Kartal'ın yerine o ismi istedi "Hemen kovun"

Sosyal medya kaynıyor! Taraftar İsmail Kartal'ın yerine o ismi istedi "Hemen kovun"

25. haftadan sonra her şey bambaşka! Şampiyonluk oranları güncellendi, favori değişti

25. haftadan sonra her şey bambaşka! Şampiyonluk oranları güncellendi, favori değişti

"İki isim arasında ciddi problem var" dedi canlı yayında telefonu çaldı

"İki isim arasında ciddi problem var" dedi canlı yayında telefonu çaldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.