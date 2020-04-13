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Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.04.2020 19:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, teşekkür mesajı yayımladı.

Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "21 gün boyunca devam eden tedavim süresince başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Sağlık Bakanımız olmak suretiyle, arayıp şifa temennilerini dile getiren, mesaj atan, dualarını gönderen, bilgi almak için hastaneyi ve beni defalarca arayan aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma, kendim ve eşim adına içten teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Salgının en kısa sürede bitmesini dileyen Gümüşdağ, "Bu zor süreçte başta bizi tedavi eden doktorlarımız olmak üzere, Acıbadem Altunizade Hastanesindeki tüm çalışanlara şükranlarımı iletirim. Yüce Allah'tan bu musibeti yeryüzünden tez zamanda kaldırmasını temenni eder, hastanelerde ve evlerde şifa bekleyen tüm insanlara acil şifalar dilerim." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

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