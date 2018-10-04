Galatasaray'dan İngiliz hakeme penaltı isyanı

Porto maçının 58. dakikasında Galatasaraylı Serdar Aziz'in rakip ceza sahası içinde Maxi Pereira tarafından çekilip düşürlüdüğü pozisyonda İngiliz hakem Oliver, oyunu devam ettirdi. G.Saraylı futbolcular hakeme itirazda bulunsa da sonuç değişmedi. Taraftarlar da hakeme sosyal medyada tepki gösterdi.

