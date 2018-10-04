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Galatasaray'dan İngiliz hakeme penaltı isyanı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2018 08:23 | Son Güncelleme

58’de Serdar’ın ceza sahasında düşürüldüğü pozisyonda ‘devam’ diyen İngiliz hakem tepki çekti.

Galatasaray'dan İngiliz hakeme penaltı isyanı

Porto maçının 58. dakikasında Galatasaraylı Serdar Aziz'in rakip ceza sahası içinde Maxi Pereira tarafından çekilip düşürlüdüğü pozisyonda İngiliz hakem Oliver, oyunu devam ettirdi. G.Saraylı futbolcular hakeme itirazda bulunsa da sonuç değişmedi. Taraftarlar da hakeme sosyal medyada tepki gösterdi.

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig serdar aziz maxi pereira porto Şampiyonlar Ligi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
alıştılar buranın hakemlerine ..cok öyle beleşe...
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