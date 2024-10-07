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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica şimdi de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i bitiriyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.10.2024 22:47
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Sezon başında Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica şimdi de Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Sarı-lacivertlilerin orta saha rotasyonunun değişilmez ismi olan İsmail Yüksek ile ilgilenen Benfica, devre arasında resmi teklifi yapacak.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica şimdi de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i bitiriyor
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Benfica'nın Türk pazarı sevdası devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimleri kadrosunda barındıran Portekiz devi şimdi de İsmail Yüksek'i almak istiyor.

BONSERVİSİNİ ÖDEMEYE HAZIRLAR

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Orta saha takviyesi konusunda 10 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği vurgulayan Benfica, İsmail Yüksek için 12 milyon Euro'ya kadar çıkabilir.

FENERBAHÇE GÖNDERMEYE SICAK DEĞİL

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Şampiyonluk yolunda güç kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kesin talimatıyla oyuncu satışını şimdilik durdurdu. Devre arasında orta sahaya yapılabilecek bir takviye sonrası İsmail Yüksek'in Benfica'ya transferi gerçekleşebilir.

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Kerem Aktürkoğlu İsmail Yüksek benfica fenerbahçe galatasaray
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