Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Benfica şimdi de Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i bitiriyor

Benfica'nın Türk pazarı sevdası devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimleri kadrosunda barındıran Portekiz devi şimdi de İsmail Yüksek'i almak istiyor.

BONSERVİSİNİ ÖDEMEYE HAZIRLAR

Orta saha takviyesi konusunda 10 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği vurgulayan Benfica, İsmail Yüksek için 12 milyon Euro'ya kadar çıkabilir.

FENERBAHÇE GÖNDERMEYE SICAK DEĞİL

Şampiyonluk yolunda güç kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun kesin talimatıyla oyuncu satışını şimdilik durdurdu. Devre arasında orta sahaya yapılabilecek bir takviye sonrası İsmail Yüksek'in Benfica'ya transferi gerçekleşebilir.