Galatasaray'dan korkutan kadro detayı! Piyasa değerleri ligdeki tüm takımları geçti...

Galatasaray, tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu. Transfer ettiği oyuncuların piyasa değeri dudak uçuklattı. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bırakan Galatasaray, Avrupa'nın birçok kulübünü de geçmeyi başardı.

251 MİLYON EURO

Galatasaray'ın güncel piyasa değeri 251 milyon euro... Beş büyük ligde mücadele eden birçok takımı geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, Türkiye Ligi'nde de bu konuda lider bulunuyor.

SON 7 TRANSFER DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın yaptığı son 7 transferin piyasa değeri 131 milyon euro. Bu 7 oyuncu bile ligdeki birçok takımı ikiye katlamış durumda...

Tete: 25M€

Zaha: 22M€

Ndombélé: 22M€

Icardi: 19M€

Ziyech: 16M€

Davinson Sanchez: 15M€

Angelino: 12M€

