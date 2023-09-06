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Galatasaray'dan korkutan kadro detayı! Piyasa değerleri ligdeki tüm takımları geçti...

06.09.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray takımının piyasa değeri rakipleri korkutan cinsten... Sarı-kırmızılıların yaptığı son 7 transferin değeri 131 milyon euro. 5 büyük ligdeki birçok takımı geride bırakan Galatasaray takımı, Şampiyonlar Ligi öncesi rakiplerine göz dağı veriyor.

Eran Zahavi

Eran Zahavi

İSR İsrail
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Maccabi Tel Aviv
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Galatasaray, tarihinin en pahalı kadrosunu kurdu. Transfer ettiği oyuncuların piyasa değeri dudak uçuklattı. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bırakan Galatasaray, Avrupa'nın birçok kulübünü de geçmeyi başardı.

251 MİLYON EURO

Mauro_Icardi_Galatasaray_2023-24

Galatasaray'ın güncel piyasa değeri 251 milyon euro... Beş büyük ligde mücadele eden birçok takımı geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, Türkiye Ligi'nde de bu konuda lider bulunuyor.

SON 7 TRANSFER DİKKAT ÇEKTİ

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Galatasaray'ın yaptığı son 7 transferin piyasa değeri 131 milyon euro. Bu 7 oyuncu bile ligdeki birçok takımı ikiye katlamış durumda...

Tete: 25M€

Zaha: 22M€

Ndombélé: 22M€

Icardi: 19M€

Ziyech: 16M€

Davinson Sanchez: 15M€

Angelino: 12M€

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