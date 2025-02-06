SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Galatasaray'dan kupada farklı tarife! Sarı-Kırmızılılar Boluspor'u 4-1 mağlup etti, Morata ilk golünü attı

Galatasaray'dan kupada farklı tarife! Sarı-Kırmızılılar Boluspor'u 4-1 mağlup etti, Morata ilk golünü attı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2025 17:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında Galatasaray 1-0 geriye düştüğü mücadele rakibini 4-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. İşte detaylar...

Galatasaray'dan kupada farklı tarife! Sarı-Kırmızılılar Boluspor'u 4-1 mağlup etti, Morata ilk golünü attı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaştı.

MORATA HESABI AÇTI

5af63ef3-f439-467f-8acd-b9721bcc8b55

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 12. dakikada Vusal'ın attığı golle öne geçti. Galatasaray 9 dakika sonra Morata ile karşılık verdi. Eyüp Aydın ise ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu ağları havalandırdı.

G.Saray'ın yıldızı öyle bir gol attı ki! Spiker ne diyeceğini bilemedi G.Saray'ın yıldızı öyle bir gol attı ki! Spiker ne diyeceğini bilemedi

PUANINI 4'E YÜKSELTTİ

bdb027b6-627a-42b5-bc7e-b90eefac5967

Galatasaray bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve tur umutlarını son maça taşıdı. Boluspor ise kupada iki maç sonunda puan alamadı.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray türkiye kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bölgeye askeri çıkarma gemileri gönderilmişti: Santorini'de olağanüstü hal ilan edildi!

Bölgeye askeri çıkarma gemileri gönderilmişti: Santorini'de olağanüstü hal ilan edildi!

İstanbul beyaza büründü! Aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı, o yollara dikkat

İstanbul beyaza büründü! Aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı, o yollara dikkat

G.Saray'ın yıldızı öyle bir gol attı ki! Spiker ne diyeceğini bilemedi

G.Saray'ın yıldızı öyle bir gol attı ki! Spiker ne diyeceğini bilemedi

Süper Lig devinin efsanesiydi! Ekrem İmamoğlu'ndan iş istedi

Süper Lig devinin efsanesiydi! Ekrem İmamoğlu'ndan iş istedi

Adıyaman’daki törende soğuk rüzgarlar! Tokalaşmadılar...

Adıyaman’daki törende soğuk rüzgarlar! Tokalaşmadılar...

Galatasaray kupada geriden gelip kazandı!

Galatasaray kupada geriden gelip kazandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.