Galatasaray'dan kupada farklı tarife! Sarı-Kırmızılılar Boluspor'u 4-1 mağlup etti, Morata ilk golünü attı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaştı.

MORATA HESABI AÇTI

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 12. dakikada Vusal'ın attığı golle öne geçti. Galatasaray 9 dakika sonra Morata ile karşılık verdi. Eyüp Aydın ise ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirdi. İkinci yarıda Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu ağları havalandırdı.

PUANINI 4'E YÜKSELTTİ

Galatasaray bu galibiyetle puanını 4 yaptı ve tur umutlarını son maça taşıdı. Boluspor ise kupada iki maç sonunda puan alamadı.