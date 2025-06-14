Galatasaray'dan Leroy Sane için görülmemiş anlaşma! Bayern Münih'in hazırlık kampına geri dönmüştü...

Galatasaray, Leroy Sané'yi sigortaladı. Eğer Sané, Bayern formasıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanırsa, iyileşene kadar maaşını sigorta karşılayacak.

BAYERN FORMASI GİYECEK

Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Alman oyuncu, Bayern'in kendisine şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

BAYERN MÜNİH'İN KAMPINA KATILDI

Leroy Sané, Londra'dan seyahat ederek Bayern Münih'in Orlando'daki kampına katıldı.

SAKATLANMASI DURUMUNDA GALATASARAY ZARAR ETMEYECEK

Leroy Sane'nin bu maçların herhangi birinde olası sakatlanması durumunda Galatasaray bir kuruş bile zarar etmeyecek. Sane'ye sigorta yapan sarı-kırmızılılar, olası sakatlık durumunda maaşını sigortadan alacak.

OYNAYACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU

Leroy Sane'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacağı maçlar belli oldu.

Auckland City - 15 Haziran

Boca Juniors - 21 Haziran

Benfica - 24 Haziran

Son 16 turu - 28-30 Haziran