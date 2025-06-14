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Galatasaray'dan Leroy Sane için görülmemiş anlaşma! Bayern Münih'in hazırlık kampına geri dönmüştü...

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Kulüpler Dünya Kupası’nda Bayern Münih forması giyecek. Bu ayın 30'una kadar sözleşmesi Bayern ile devam eden Sane, Alman devinin kendisine şans vermesi halinde sahaya çıkacak. Galatasaray yönetimi bu olayı daha önceden bildiği için Sane'ye sigorta yapma kararı aldı. sakatlanması durumunda maaşı yapılan sigorta kapsamında karşılanacak.

Galatasaray'dan Leroy Sane için görülmemiş anlaşma! Bayern Münih'in hazırlık kampına geri dönmüştü...
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray, Leroy Sané'yi sigortaladı. Eğer Sané, Bayern formasıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanırsa, iyileşene kadar maaşını sigorta karşılayacak.

BAYERN FORMASI GİYECEK

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Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Alman oyuncu, Bayern'in kendisine şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

BAYERN MÜNİH'İN KAMPINA KATILDI

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Leroy Sané, Londra'dan seyahat ederek Bayern Münih'in Orlando'daki kampına katıldı.

SAKATLANMASI DURUMUNDA GALATASARAY ZARAR ETMEYECEK

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Leroy Sane'nin bu maçların herhangi birinde olası sakatlanması durumunda Galatasaray bir kuruş bile zarar etmeyecek. Sane'ye sigorta yapan sarı-kırmızılılar, olası sakatlık durumunda maaşını sigortadan alacak.

OYNAYACAĞI MAÇLAR BELLİ OLDU

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Leroy Sane'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacağı maçlar belli oldu.

Auckland City - 15 Haziran
Boca Juniors - 21 Haziran
Benfica - 24 Haziran
Son 16 turu - 28-30 Haziran

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