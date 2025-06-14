Galatasaray'dan Leroy Sane için görülmemiş anlaşma! Bayern Münih'in hazırlık kampına geri dönmüştü...

Galatasaray, Leroy Sané'yi sigortaladı. Eğer Sané, Bayern formasıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlanırsa, iyileşene kadar maaşını sigorta karşılayacak.
Sane, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Alman oyuncu, Bayern'in kendisine şans vermesi durumunda forma giyebilecek.
Leroy Sané, Londra'dan seyahat ederek Bayern Münih'in Orlando'daki kampına katıldı.
Leroy Sane'nin bu maçların herhangi birinde olası sakatlanması durumunda Galatasaray bir kuruş bile zarar etmeyecek. Sane'ye sigorta yapan sarı-kırmızılılar, olası sakatlık durumunda maaşını sigortadan alacak.
Leroy Sane'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacağı maçlar belli oldu.
Auckland City - 15 Haziran
Boca Juniors - 21 Haziran
Benfica - 24 Haziran
Son 16 turu - 28-30 Haziran
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