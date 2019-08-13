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Galatasaray'dan Mehmet Özcan açıklaması

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 13.08.2019 14:26 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan'ın transferine ilişkin haberleri yalanladı.

Galatasaray'dan Mehmet Özcan açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüp, Eskişehirspor'dan Mehmet Özcan ile ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir bazı medya organlarında yayınlanan Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan’la ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

13 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Kulübümüzün 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları, teknik heyetimizin raporları, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir.

Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatmak isteriz.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Mehmet Özcan spor toto süper lig

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