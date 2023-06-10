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Galatasaray'dan Merih Demiral bombası! Yıldız futbolcuyu ikna ettiler...

10.06.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transfer çalışmalarında büyük oynuyor. Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar taraftarlarını heyecanlandırmış durumda...

Galatasaray'dan Merih Demiral bombası! Yıldız futbolcuyu ikna ettiler...
Merih Demiral

Merih Demiral

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atalanta
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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un olası ayrılığına karışılık sarı-kırmızılı yöneticiler Merih Demiral ile iletişim kurdu.

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Atalanta'da mutsuz olduğu ifade edilen Merih Demiral'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde yeniden bir sıçrama yapmak için sarı-kırmızılıları tercih etmek üzere olduğu ifade edilen Merih Demiral'ın Atalanta yönetimiyle bu konuyu konuştuğu aktarıldı.

20 MİLYON EURO ÖDEYİP ALDILAR

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Merih 2021 yaz transfer döneminde 20 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer olmuştu. Gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken milli oyuncu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.


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