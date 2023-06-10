Galatasaray'dan Merih Demiral bombası! Yıldız futbolcuyu ikna ettiler...

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un olası ayrılığına karışılık sarı-kırmızılı yöneticiler Merih Demiral ile iletişim kurdu.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Atalanta'da mutsuz olduğu ifade edilen Merih Demiral'ın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Kariyerinde yeniden bir sıçrama yapmak için sarı-kırmızılıları tercih etmek üzere olduğu ifade edilen Merih Demiral'ın Atalanta yönetimiyle bu konuyu konuştuğu aktarıldı.

20 MİLYON EURO ÖDEYİP ALDILAR

Merih 2021 yaz transfer döneminde 20 milyon euro karşılığında Atalanta'ya transfer olmuştu. Gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken milli oyuncu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.



