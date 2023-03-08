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Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Sarı-kırmızılılar müjdeli haberle sevindi...

08.03.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına bugün Nef Stadyumu’nda devam etti. Sakatlığı geçen Fenando Muslera ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray'dan Muslera açıklaması! Sarı-kırmızılılar müjdeli haberle sevindi...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
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Galatasaray, Nef Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

MUSLERA, TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

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Sakatlığını atlatan Urugaylı kaleci Fernando Muslera ise takımla birlikte yer aldı. Kamp başında gerçekleşen antrenmanda sağ diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen ve kamp boyunca tedavisine devam edilen Dries Mertens, geçtiğimiz hafta sonu saha çalışmalarına başlarken, sarı-kırmızılıların sağlık heyeti gözetiminde saha ve salon çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında sol arka üst adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen Fredrik Midtsjö’nün ise tedavisine devam edildi. 29 yaşındaki orta saha bugün düz koşulara başladı.


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