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Galatasaray'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!

Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens Calcionapoli 24'e verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sarı-kırmızılılardan ayrılık sürecini açıklayan Mertens, tüm nedenlerini izleyenlerle paylaştı.

Galatasaray'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!
Emre Şen

Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra İtalya'ya geri dönen Mertens, açıklamalarda bulundu.

"HAYATIN TADINI ÇIKARACAĞIM"

Galatasaray dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı! 1

"Napoli'den sonra 3 yıl Galatasaray'da kaldım, orada zamanın tadını çıkardım. Şimdi hayatımda ne yapmak istediğime bakıyorum. Hayatın tadını çıkarmak, aileme yakın olmak istiyorum."

"GALATASARAY'I GÜZEL BİR ANIYLA BİTİRDİM"

Galatasaray dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı! 2

"Karar, daha yavaş olmanla ve biraz daha 'az iyi' olmanla ilgili. Galatasaray’da güzel bir anıyla bitirmek istedim ve bu benim için doğru zamandı. Aileme yakın olmak, daha fazla boş zamanım olsun istiyorum. Hepsi bu."

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