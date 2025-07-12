Galatasaray'dan neden ayrıldığını ilk kez açıkladı!

Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra İtalya'ya geri dönen Mertens, açıklamalarda bulundu.
"Napoli'den sonra 3 yıl Galatasaray'da kaldım, orada zamanın tadını çıkardım. Şimdi hayatımda ne yapmak istediğime bakıyorum. Hayatın tadını çıkarmak, aileme yakın olmak istiyorum."
"Karar, daha yavaş olmanla ve biraz daha 'az iyi' olmanla ilgili. Galatasaray’da güzel bir anıyla bitirmek istedim ve bu benim için doğru zamandı. Aileme yakın olmak, daha fazla boş zamanım olsun istiyorum. Hepsi bu."
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