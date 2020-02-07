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Galatasaray'dan Nzonzi'ye ödeme! Yollar resmen ayrıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Steven Nzonzi'nin alacakları ödendi.

Galatasaray'dan Nzonzi'ye ödeme! Yollar resmen ayrıldı

Galatasaray'ın sezon başında Roma kulübünden kiraladığı Steven Nzonzi'nin sarı kırmızılı kulüpten tek kuruş alacağı kalmadı. Ara transfer döneminin son gününde sözleşmesi feshedilen Nzonzi'nin alacakları ödendi ve olası bir sorunun önüne geçildi.

Şubat ayının ilk haftası bitene kadar alacaklarının hesabına yatırılacağı garantisi verilen Nzonzi'ye sarı kırmızılı kulüp 535 bin Euro ödedi ve Fransız oyuncunun Galatasaray ile artık hiçbir ilişkisi kalmadı.

Sarı kırmızılı kulübün Nzonzi'nin 605 bin euro olan hak edişinden antrenmanı izinsiz terk ettiği için kendisine kesilen 70 bin Euro'yu da düşerek ödeme yaptığı kaydedildi. Sarı kırmızılılar yarım sezon için Nzonzi'ye toplamda 1,55 milyon euroluk ödeme yapmış oldu.

Rennes ile anlaşan Nzonzi, Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 15 resmi maçta forma giymiş ve 1 asist yapmıştı.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Steven N'Zonzi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
andone yerine bu kalsaydı daha iyiydi
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