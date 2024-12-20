Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle Dursun Özbek yönetiminden geldi. Devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı-kırmızılılar üç dünya yıldızını gözüne kestirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray'ın Mikautadze, Skriniar ve Dybala ile görüşme halinde olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Üç oyuncuyla da anlaşma aşamasında olan sarı-kırmızılıların bu hamlesi taraftarı heyecanlandırdı.

SKRINIAR VE DYBALA İKNA OLDU BİLE

Inter'den Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, büyük bir aksilik olmaması durumunda devre arasında transferi duyuracak. Dybala konusunda da anlaşma sağlayan Galatasaray, Okan Buruk'un onay vermesi halinde yıldız oyuncuyu İstanbul'a indirecek.

MIKAUTADZE SÜRPRİZİ

Lyon'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Mikautadze konusunda Galatasaray'da devreye girdi. Mikautadze'yi kısa süre içinde ikna eden sarı-kırmızılılar, Lyon ile bonservis görüşmelerine başladı.