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Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.12.2024 10:26
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Galatasaray transferde çok büyük oynuyor. Devre arasında yapılacak takviyelerle hem ligi hem de Avrupa'yı kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar yine kendinden söz ettirecek gibi. Özellikle sezon başında yapılan Osimhen hamlesiyle Avrupa'da yankı uyandıran Galatasaray'dan devre arasında 3 dünya yıldızı hamlesi gelebilir...

Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Mikautadze, Skriniar ve Dybala her an İstanbul'a inebilir...
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle Dursun Özbek yönetiminden geldi. Devre arasında yapılacak takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen sarı-kırmızılılar üç dünya yıldızını gözüne kestirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Galatasaray'ın Mikautadze, Skriniar ve Dybala ile görüşme halinde olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Üç oyuncuyla da anlaşma aşamasında olan sarı-kırmızılıların bu hamlesi taraftarı heyecanlandırdı.

SKRINIAR VE DYBALA İKNA OLDU BİLE

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Inter'den Skriniar'ı 6 aylığına kiralamak için anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, büyük bir aksilik olmaması durumunda devre arasında transferi duyuracak. Dybala konusunda da anlaşma sağlayan Galatasaray, Okan Buruk'un onay vermesi halinde yıldız oyuncuyu İstanbul'a indirecek.

MIKAUTADZE SÜRPRİZİ

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Lyon'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Mikautadze konusunda Galatasaray'da devreye girdi. Mikautadze'yi kısa süre içinde ikna eden sarı-kırmızılılar, Lyon ile bonservis görüşmelerine başladı.

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