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Galatasaray'dan ortalığı sallayacak bir transfer daha! PSG'nin yıldızı Verratti ile iş bitme noktasına geldi

26.08.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marco Verratti transferi için Galatasaray ile PSG arasındaki görüşmeler hızlandı. Galatasaray, Marco Verratti'nin maaşının sadece küçük bir kısmını ödeyerek 1 yıl kiralamayı planlıyor. Yaşanan son gelişme ise sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Marco Verratti

Marco Verratti

İTA İtalya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Galatasaray'da Marco Verratti gelişmesi yaşanıyor. Orta sahaya yapılacak takviye için kolları sıvayan Dursun Özbek yönetimi, PSG'de forma giyen İtalyan oyuncunu takıma kazandırmak istiyor.

ÜST ÜSTE 3. KEZ KADROYA ALINMADI

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Marco Verratti, Lens maç kadrosunda yer almıyor. İtalyan oyuncu ilk iki maçta da kadroda kendine yer bulamamıştı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

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Galatasaray ve PSG arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama ve sonraki satıştan yüzde için pazarlık yapılıyor. Verratti'nin Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.

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