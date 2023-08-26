Galatasaray'dan ortalığı sallayacak bir transfer daha! PSG'nin yıldızı Verratti ile iş bitme noktasına geldi

Galatasaray'da Marco Verratti gelişmesi yaşanıyor. Orta sahaya yapılacak takviye için kolları sıvayan Dursun Özbek yönetimi, PSG'de forma giyen İtalyan oyuncunu takıma kazandırmak istiyor.

ÜST ÜSTE 3. KEZ KADROYA ALINMADI

Marco Verratti, Lens maç kadrosunda yer almıyor. İtalyan oyuncu ilk iki maçta da kadroda kendine yer bulamamıştı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray ve PSG arasında zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama ve sonraki satıştan yüzde için pazarlık yapılıyor. Verratti'nin Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade edildi.

