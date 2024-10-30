Galatasaray'dan Osimhen için 70 milyon Euro! Ortaya atılan iddia sonrası taraftarlar heyecanlandı...

Galatasaray taraftarının kısa sürede tıpkı Icardi gibi sevgilisi haline gelen Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Attığı gollerle kendinden söz ettirmeye başlayan Osimhen için sarı-kırmızılılar planını yaptı.

"70 MİLYON EURO BULURSA..."

Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Osimhen'i alabilmek için para bulmaya çalıştığını söyledi. Çelikler, "Galatasaray, 70 milyon Euro para bulursa Osimhen'i almayı düşünüyor. Sarı-kırmızılılarda kaynak arayışları başlamış diye duydum." şeklinde konuştu.

DÜNYANIN EN PAHALI OYUNCULARINDAN

Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro civarında yer alan Osimhen, dünyanın en pahalı forvet oyuncuları arasında yer alıyor.