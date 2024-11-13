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Galatasaray'dan Osimhen transferi için tarihi sponsorluk hamlesi! 40 milyon Dolar kasaya giriş yapacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.11.2024 12:17
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Galatasaray, Osimhen transferi için kaynak arayışlarına devam ediyor. Yüksek sponsorluk anlaşmalarıyla bu durumu çözmek isteyen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir firmayla imza aşamasına geldiği iddia edildi.

Galatasaray'dan Osimhen transferi için tarihi sponsorluk hamlesi! 40 milyon Dolar kasaya giriş yapacak

Galatasaray, yapacağı sponsorluk anlaşmalarıyla Osimhen'i renklerine bağlamak istiyor. Birçok şirketle görüşen sarı-kırmızılıların imza aşamasına geldiği dev firmayı Serdar Ali Çelikler açıkladı.

"SPONSORLUK KOVALANIYOR"

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Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray’da Abdullah Bey, Turkcell sponsorluğunu kovalıyor ve önemli noktaya gelinmiş." dedi.

"BİR TEK GALATASARAY OLURSA, OLMAZ"

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Sözlerine devam eden Çelikler, "Keşke Turkcell her takımımıza 40 milyon Dolar verse ama ‘Bir tek Galatasaray’a verdim başkasına vermedim’ derse olmaz o!” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Turkcell galatasaray
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