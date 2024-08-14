Galatasaray'dan resmi ayrılık açıklaması! ''Kerem Aktürkoğlu ve Zaha ayrılmak istiyor"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Takımın transfer politikası hakkında da konuşan Cenk Ergün, " Giden olursa takviye yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte bize daha kolay değerlendirebileceğimiz, daha çabuk aksiyon alabileceğimiz fırsatlar doğacaktır." dedi.

"KEREM AYRILMAK İSTİYOR"

Cenk Ergün, "Kerem Aktürkoğlu, sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun çok değerli bir futbolcusu. Kerem, yaşadığı şampiyonluklar ve geldiği noktada yurt dışında kariyerine devam etme konusunda daha açık olduğunu bize bildirdi. Bizler de Kerem'in de uygun göreceği, kulübün tatmin olacağı teklifler olursa değerlendirebileceğimizi söyledik. Kerem'e ilgiler var ama şu anda transfer gerçekleşir, gerçekleşme noktasında değiliz." dedi.

"ZAHA'NIN DA AYRILIK TALEBİ OLDU"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Zaha'nın ayrılma talebi oldu. Bizler de şartlar yerine getirilirse kabul edilir dedik. Süreç devam ediyor. Görüşmeler istenen seviyede devam ederse açıklamalar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

"DERRICK KÖHN GİTMEK İSTEMİYOR"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Derrick Köhn ile ilgili bir transfer talebi oldu. Tarafımıza resmi teklif oldu. Oyuncunun tercihi, teklifi değerlendirmemek oldu. Köhn ile ilgili bir gelişme yok şu an. Önümüzde tam 1 ay var, transfer süreci var. Bu zaman içerisinde transfer teklifi olabilir mi, oyuncunun gitme ihtimali var mı, başka ayrılanlar olabilir mi? Başka değerlendirmeler olabilir. Şu an için böyle bir süreç yok." dedi.

BAŞKA TRANSFER OLACAK MI?

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Elimizdeki kadro ve yabancı oyuncularımızın sayısı da doğru orantılı. Kendisine yeni transfer, kiralık baktığımız oyuncular var. Kendi bilgileri doğrultusunda gerçekleşiyor. Öncelikle bunları çözmeliyiz. Giden olursa takviye yapılacaktır. Şimdiye kadar olan transferlerde daha zorlandık; başkanımızın da dediği gibi 3 pozisyonla ilgili transfer yapacağız dedik, 3 transfer de bitti. Avrupa'da anormal bir oyuncu transferi trafiği yok. İstenen rakamlar, maaş talepleri çok yüksek. Bundan sonraki süreçte bize daha kolay değerlendirebileceğimiz, daha çabuk aksiyon alabileceğimiz fırsatlar doğacaktır." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.