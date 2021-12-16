Galatasaray'dan istifa açıklaması! Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yöneticiler Rezan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün'in istifalarıyla ilgili açıklama yaptı.

REZAN EPÖZDEMİR AÇIKLAMASI

"Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Sayın Av. Dr. Rezan Epözdemir 15 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve yönetim kurulu üyeliklerinden saygı duyduğum kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Rezan Bey'e yönetimde olduğu süre boyunca şahsıma göstermiş olduğu yakınlık ve destek; ayrıca hukuk, kadın futbolu ve görev aldığı diğer tüm konularda Galatasaray'a aidiyet duygusuyla sergilediği yüksek görev bilinci ve başarılı çalışmaları için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.

Yönetim Kurulu içindeki birlikteliğimiz sona ermiş olsa da bizi buluşturan Galatasaray değerleri ve sevgisindeki yol arkadaşlığımız devam edecektir.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum.

Burak Elmas

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

KÖKSAL ÜNLÜ AÇIKLAMASI

"Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Sayın Şükrü Köksal Ünlü, 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevinden ve yönetim kurulu üyeliğinden kişisel sebeplerle istifa ettiğini tarafıma bildirmiştir.

Sevgili Köksal Ünlü'yle, sadece yönetim kurulunda değil, yıllar boyunca çok şeyler paylaştık. Galatasaray'a dair hayallerim doğrultusunda beraber yola çıktık. Bu yolculukta bana hep destek oldu ve beni hiç yalnız bırakmadı. İstifa nedenlerini anlamak ve saygı duymakla birlikte Yönetim Kurulu çerçevesindeki ortak çalışmalarımızın sona ermiş olmasından üzüntü duyuyorum. Tesellim, kendisinin de ifade ettiği gibi, birbirimize olan sevgi ve desteğimizin devam edeceğini bilmektir.

Köksal Ağabey'e bu yolculukta bütün paylaştıklarımız; Galatasaray'a sunduğu başarılı hizmetler ve Galatasaray'a gösterdiği güçlü aidiyet için şahsım, Yönetim Kurulumuz ve Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür ederim.

Kamuoyuna saygılarımla duyururum.

Burak Elmas

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

