Galatasaray'dan Roland Sallai videosu! Kerem Aktürkoğlu detayı

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai'yi için sarı-kırmızılı kulüp transfer videosu yayınladı. Bu söz konusu videoda yeni transfere verilen forma numarası dikkat çekti.

KEREM'İN GİYDİĞİ FORMA NUMARASINI ALDI

Yeni transferin forma numarası Kerem Aktürkoğlu'nun giydiği 7 numara oldu.

AKTÜRKOĞLU DETAYI

Sarı-kırmızılı kulübün yayınladığı videoda asa yer alırken Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevincine gönderme yapıldı.

Macar futbolcu ilk açıklamasında; "Buraya gelmemde yardımcı olan başkanımıza ve değerli insanlara teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulübe geldim. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla buluşmak için çok sabırsızım. Son haftalarda bir ilgi vardı ve ben de buna karşılık verip gelmek istedim. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyordum. Kazanmamız gereken bir şampiyonluk var. Avrupa Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Burayla ilgili birkaç şey biliyordum. Burayla ilgili çok bilgim yoktu ama buraya geldiğim için çok mutluyum. 5. yıldızı takmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.