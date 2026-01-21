SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi maçında "imza" operasyonu! Atletico maçı oynanırken transfer bitiyor

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile kozlarını paylaşırken, saha dışında da yılın transfer hamlesi için düğmeye basıyor! Sarı-Kırmızılı yönetim, karşılaşma devam ederken İspanyol devinin 20 milyon Euro'luk Arjantinli yıldızı Thiago Almada'nın işini bitirmek için masaya oturacak.

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi maçında "imza" operasyonu! Atletico maçı oynanırken transfer bitiyor
Emre Şen
Thiago Almada

Thiago Almada

ARJ Arjantin
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet arkası pozisyonu için gözünü Atletico Madrid'in 24 yaşındaki yıldızı Thiago Almada'ya dikti. Sarı-Kırmızılılar, bu transferi bitirmek için eşi benzeri görülmemiş bir zamanlama seçti.

MAÇ OYNANIRKEN TRANSFER ZİRVESİ

Galatasaray dan Şampiyonlar Ligi maçında "imza" operasyonu! Atletico maçı oynanırken transfer bitiyor 1

Bu akşam oynanan kritik Atletico Madrid - Galatasaray Şampiyonlar Ligi mücadelesi sırasında iki kulüp yönetiminin bir araya geleceği öğrenildi. Protokol tribününde gerçekleşecek bu "maç içi zirve"de, Arjantinli yıldızın transferinin masaya yatırılacağı ve Galatasaray'ın işi bitirmek için tüm kozlarını oynayacağı belirtildi.

21 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Galatasaray dan Şampiyonlar Ligi maçında "imza" operasyonu! Atletico maçı oynanırken transfer bitiyor 2

Atletico Madrid'in sezon başında Botafogo'dan 21 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Thiago Almada, İspanyol ekibinde bu sezon 18 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan yetenekli oyuncu için Galatasaray'ın ısrarlı olduğu vurgulandı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
Atletico Madrid Atletico Madrid

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Galatasaray - Atletico Madrid maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ocak 2026CANLI | Galatasaray - Atletico Madrid maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 21 Ocak 2026
Galatasaray'dan Trabzonspor'a Oulai için tarihi teklif! İşte Süper Lig'in rekoru olacak o "yasak" rakam!Galatasaray'dan Trabzonspor'a Oulai için tarihi teklif! İşte Süper Lig'in rekoru olacak o "yasak" rakam!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid haberler galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Thiago Almada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.