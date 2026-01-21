Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi maçında "imza" operasyonu! Atletico maçı oynanırken transfer bitiyor

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet arkası pozisyonu için gözünü Atletico Madrid'in 24 yaşındaki yıldızı Thiago Almada'ya dikti. Sarı-Kırmızılılar, bu transferi bitirmek için eşi benzeri görülmemiş bir zamanlama seçti.

MAÇ OYNANIRKEN TRANSFER ZİRVESİ

Bu akşam oynanan kritik Atletico Madrid - Galatasaray Şampiyonlar Ligi mücadelesi sırasında iki kulüp yönetiminin bir araya geleceği öğrenildi. Protokol tribününde gerçekleşecek bu "maç içi zirve"de, Arjantinli yıldızın transferinin masaya yatırılacağı ve Galatasaray'ın işi bitirmek için tüm kozlarını oynayacağı belirtildi.

21 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Atletico Madrid'in sezon başında Botafogo'dan 21 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Thiago Almada, İspanyol ekibinde bu sezon 18 maçta forma giydi ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan yetenekli oyuncu için Galatasaray'ın ısrarlı olduğu vurgulandı.