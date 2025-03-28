Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünya çapında bir oyuncu geliyor... Menajeriyle temasa geçildi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak derbide Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN

Sarı-kırmızılılar derbide galip gelen taraf olarak Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geçmek istiyor. Öte yandan Cimbom'da gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Bu sezonu şampiyon olarak bitirdiği takdirde gelecek sezon direkt UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray, bu doğrultuda Avrupa devleriyle rekabet edebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

SANE HAREKATI

Sarı-kırmızılı ekiple ilgili son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Almanya'dan gelen bilgilere göre Galatasaray, Bayern Münih'le sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane için menajeriyle temasa geçti ve "ciddi" bir rakam önerdi. Sane ise kararını sezon sonunda vereceğini bildirdi. Galatasaray 29 yaşındaki yıldız için şartları zorlamaya kararlı.