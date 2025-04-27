Galatasaray'dan sezonun bombası! Leroy Sane ile anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Bayern Münih ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Leroy Sane ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

"LEROY SANE GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Leroy Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray'ın bu transfer uluslararası piyasadan da %90 ihtimalle bitirdiği söyleniyor." ifadelerini kullandı. Çelikler'in bu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

10 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray'ın, bonservis bedeli bulunmayan Leroy Sane için yıllık 9-10 milyon Euro arasında bir maaş bütçesi ayırdığı öğrenildi.