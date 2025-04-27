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Galatasaray'dan sezonun bombası! Leroy Sane ile anlaşma sağlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2025 22:07
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı. Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane için girişimlerini hızlandıran sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan sezonun bombası! Leroy Sane ile anlaşma sağlandı
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Bayern Münih ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Leroy Sane ile anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi.

"LEROY SANE GALATASARAY'A HAYIRLI OLSUN"

Leroy_Sane

Ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Leroy Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun. Galatasaray'ın bu transfer uluslararası piyasadan da %90 ihtimalle bitirdiği söyleniyor." ifadelerini kullandı. Çelikler'in bu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

10 MİLYON EURO MAAŞ

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Galatasaray'ın, bonservis bedeli bulunmayan Leroy Sane için yıllık 9-10 milyon Euro arasında bir maaş bütçesi ayırdığı öğrenildi.

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