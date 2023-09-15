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Galatasaray'dan son dakika transferi! Bayern Münih ile anlaşma sağlandı

15.09.2023 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, son olarak Bayern Münih II'de forma giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray, Bayern Münih'e 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı - kırmızılılar, Bayern Münih II'de forma giyen Eyüp Aydın'ın transferini resmen duyurdu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ALACAĞI MAAŞ BELLİ OLDU

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Bayern Münih'e bonservis bedeli olarak 250 bin euro ödeneceği, oyuncuya ise 2023-2024 sezonunda 6.9 milyon TL maaş, 2024-2025 sezonunda 9.3 milyon TL maaş ve 2025-2026 sezonunda 10 milyon TL maaş ödeneceği açıklandı.

EYÜP AYDIN KİMDİR?

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Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.

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