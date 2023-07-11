Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe devreye girdi! Sarı-Lacivertliler Cengiz Ünder için teklif yapmaya hazırlanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Djiku transferleriyle ses getirirken, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler milli yıldız Cengiz Ünder için harekete geçti.

GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE...

Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geride bıraktığımız sezon Ünder için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Galatasaray'ın ardından şimdi de ismi Fenerbahçe ile anılıyor.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu için 4 milyon euro'luk bir teklifte bulunurken, Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Haberde Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı. Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmadı.



