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Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe devreye girdi! Sarı-Lacivertliler Cengiz Ünder için teklif yapmaya hazırlanıyor

11.07.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Şu ana kadar 3 transferi resmi olarak açıklarken, Sarı-Lacivertliler'den herkesi şaşırtan bir hamle geldi. İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi daha önce ismi Galatasaray ile de anılan Cengiz Ünder için harekete geçti. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Ryan Kent, Edin Dzeko ve Alexander Djiku transferleriyle ses getirirken, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler milli yıldız Cengiz Ünder için harekete geçti.

GALATASARAY'DAN SONRA FENERBAHÇE...

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Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'da forma giyen ve geride bıraktığımız sezon Ünder için ayrılık iddiaları ortaya atılırken, Galatasaray'ın ardından şimdi de ismi Fenerbahçe ile anılıyor.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

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Fransa basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, milli futbolcu için 4 milyon euro'luk bir teklifte bulunurken, Sarı-Lacivertliler'in bu teklifi Fransız ekibi tarafından yetersiz bulunduğu belirtildi. Haberde Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde Cengiz için yeni bir teklifte bulunacağı da yer aldı. Ancak Fenerbahçe'nin böyle bir teklif yapıp yapmadığı henüz doğrulanmadı.


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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha... Anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha... Anlaşmaya varıldı!
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