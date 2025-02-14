Galatasaray'dan suç duyurusu! Yönetim çılgına döndü!

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "Kendisini Kulübümüz çalışanı olarak tanıtıp, maddi menfaat elde etmeye çalışan şüpheliler hakkında, Kulübümüz tarafından 13.02.2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı.

"ARAMALARIN KULÜPLE İLGİSİ YOK"

Aramalara itibar edilmemesi belirten Galatasaray, "Kulübümüzün telefon ile arama yaparak bağış toplama veya satış yapma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu kapsamda yapılan aramaların Kulübümüz ile irtibatı bulunmadığını bilgilerinize sunar, yapılan aramalara itibar edilmemesini hassasiyetle bildiririz." denildi.

YÖNETİM SİNİRLENDİ

Galatasaraylı bazı yöneticilerin bu konuya oldukça öfkelendiği ve durumla en hassas şekilde ilgilenecekleri öğrenildi.