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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Ferdi Kadıoğlu

11.10.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek. Galatasaray takımdan ayrılması muhtemel Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Ferdi Kadıoğlu'nu getirmek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Ferdi Kadıoğlu

22 yaşındaki oyuncu Kadıoğlu, 2018'de Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

O süre zarfından bu yana formunu geliştiren genç oyuncu özellikle bu sene Kanarya'da parladı.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu sarı-kırmızılı ekibin listesine girdi.

Ferdi'nin menajeri Rob Janssen ilk tur görüşmelerinde oyuncusunun Kanarya'da devam etmesine sıcak bakmadıklarını söyledi. İkinci tur görüşmelerin ise milli arada yapılması planlanıyor.

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Fenerbahçe yönetiminin hedefinde ortak noktada buluşup genç oyuncunun sözleşmesini Ocak ayından önce uzatmak var.

Son dönemde yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinin Ocak ayında ayrılık için bastırması ihtimali de Galatasaray'ı harekete geçirdi.

Kerem'in ayrılması durumunda alternatifler üzerinde çalışılırken Ferdi Kadıoğlu da gündeme geldi.

Ferdi Kadıoğlu ile Galatasaray arasında ilerleyen günlerde bir görüşme gerçekleşebilir.


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