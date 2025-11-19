SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan sürpriz Rafa Silva açıklaması! "Bize de hayır gelmez..."

Galatasaray yönetimi, ismi yeniden sarı-kırmızılılarla anılan Rafa Silva konusunda net bir tavır ortaya koydu. Benfica’dan ayrıldıktan sonra beklentilerin altında kalan Portekizli yıldız için kulüp içinde “Ondan bize de hayır gelmez” değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray'dan sürpriz Rafa Silva açıklaması! "Bize de hayır gelmez..."
Emre Şen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’taki kriz nedeniyle gündemde olan Rafa Silva’nın adı yeniden Galatasaray ile anılsa da sarı-kırmızılılarda bu transfere kapılar kapandı. Sözcü’nün haberine göre, başlangıçta “Neden olmasın” yaklaşımında olan yönetim, Portekizli futbolcunun sorunlu yapısı ve mevcut durumunu değerlendirerek, “Bu kadar problemli bir isimden bize de hayır gelmez” kararına vardı.

OKAN BURUK’TAN KESİN VETO

Galatasaray dan sürpriz Rafa Silva açıklaması! "Bize de hayır gelmez..." 1

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın “Galatasaray ancak Rafa’nın formasını alır” sözlerini hatırlatan kulüp kaynakları, teknik direktör Okan Buruk’un da bu transfere net şekilde karşı çıktığını aktardı. Buna göre Galatasaray’ın Rafa Silva için herhangi bir girişimde bulunmayacağı kesinleşti.

BEŞİKTAŞ'TA CEZA UYGULAYABİLİR

Galatasaray dan sürpriz Rafa Silva açıklaması! "Bize de hayır gelmez..." 2

Sakatlığını öne sürerek hiçbir antrenmana çıkmayan Rafa Silva'nın kontrollerinin ardından Beşiktaş yönetimi Portekizli oyuncuya ceza verebilir.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İrfan Can'dan itiraf: "Muhtemel rakipleri gördüğümde..."İrfan Can'dan itiraf: "Muhtemel rakipleri gördüğümde..."
Vincenzo Montella'dan maç sonunda sürpriz istek! "Türk takımlarından ricada bulunuyorum..."Vincenzo Montella'dan maç sonunda sürpriz istek! "Türk takımlarından ricada bulunuyorum..."
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.