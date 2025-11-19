Galatasaray'dan sürpriz Rafa Silva açıklaması! "Bize de hayır gelmez..."

Beşiktaş’taki kriz nedeniyle gündemde olan Rafa Silva’nın adı yeniden Galatasaray ile anılsa da sarı-kırmızılılarda bu transfere kapılar kapandı. Sözcü’nün haberine göre, başlangıçta “Neden olmasın” yaklaşımında olan yönetim, Portekizli futbolcunun sorunlu yapısı ve mevcut durumunu değerlendirerek, “Bu kadar problemli bir isimden bize de hayır gelmez” kararına vardı.

OKAN BURUK’TAN KESİN VETO

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın “Galatasaray ancak Rafa’nın formasını alır” sözlerini hatırlatan kulüp kaynakları, teknik direktör Okan Buruk’un da bu transfere net şekilde karşı çıktığını aktardı. Buna göre Galatasaray’ın Rafa Silva için herhangi bir girişimde bulunmayacağı kesinleşti.

BEŞİKTAŞ'TA CEZA UYGULAYABİLİR

Sakatlığını öne sürerek hiçbir antrenmana çıkmayan Rafa Silva'nın kontrollerinin ardından Beşiktaş yönetimi Portekizli oyuncuya ceza verebilir.