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Galatasaray'dan tarihi hareket! Victor Nelsson'a gelen 17 milyon Euro'luk teklif reddedildi

17.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Marcao'yu koparan Sevilla, Nelsson için de sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. En son 17 milyon Euro teklif eden İspanyol devi, Dursun Özbek'in araya girmesiyle eli boş döndü. Bu olayın ardından Sevilla, Bayern Münih'den 20 milyon Euro'ya Niazou'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan tarihi hareket! Victor Nelsson'a gelen 17 milyon Euro'luk teklif reddedildi
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sevilla, Galatasaray'ın peşini bırakmıyor. Marcao'yu transfer ederek siftah yapan İspanyol devi, Nelsson'u da Galatasaray'dan alarak stoper transferini tamamlamak istiyordu. Dursun Özbek'in bu transfere dahil olmasıyla işler karıştı.

TEKLİF REDDEDİLDİ!

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Victor Nelsson'a gelen 17 milyon Euro'luk teklifi elinin tersiyle iten Dursun Özbek büyük bir cesaret örneği gösterdi. Her defasında takımdan ayrılmak istediğini ifade eden Victor Nelsson'u kadroda tutmaya karar veren Galatasaray, 17 milyon Euro'luk teklifi reddederek Victor Nelsson ile yola devam kararı aldı.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray nelsson
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