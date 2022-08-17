Galatasaray'dan tarihi hareket! Victor Nelsson'a gelen 17 milyon Euro'luk teklif reddedildi

Sevilla, Galatasaray'ın peşini bırakmıyor. Marcao'yu transfer ederek siftah yapan İspanyol devi, Nelsson'u da Galatasaray'dan alarak stoper transferini tamamlamak istiyordu. Dursun Özbek'in bu transfere dahil olmasıyla işler karıştı.

TEKLİF REDDEDİLDİ!

Victor Nelsson'a gelen 17 milyon Euro'luk teklifi elinin tersiyle iten Dursun Özbek büyük bir cesaret örneği gösterdi. Her defasında takımdan ayrılmak istediğini ifade eden Victor Nelsson'u kadroda tutmaya karar veren Galatasaray, 17 milyon Euro'luk teklifi reddederek Victor Nelsson ile yola devam kararı aldı.



