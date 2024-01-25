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  4. Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bombası! Yıldız oyuncunun temsilcisiyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirildi! Trabzonspor'un istediği bonservis 15 milyon euro...

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bombası! Yıldız oyuncunun temsilcisiyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirildi! Trabzonspor'un istediği bonservis 15 milyon euro...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.01.2024 14:56 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor ile sözleşmesini bu sezonun başında 2027 yılına kadar uzatan Uğurcan Çakır için transfer iddiası ortaya atıldı. Takımdan ayrılarak Galatasaray'a transfer olmak istediği ifade edilen Uğurcan Çakır'ın temsilcisinin Galatasaray ile İstanbul'da görüşme yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bombası! Yıldız oyuncunun temsilcisiyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirildi! Trabzonspor'un istediği bonservis 15 milyon euro...
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında bir transfer görüşmesi daha yaşanabilir... Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Uruguaylı eldivenin yerine geçecek isim için arayışlar başladı.

UĞURCAN ÇAKIR İHTİMALİ YÜKSEK

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Muslera'nın yerine Uğurcan Çakır'ı düşünen Galatasaraylı yetkililer, milli kalecinin temsilcisiyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Yıldız oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istemesi sarı-kırmızılıların elini bir hayli güçlendirdi.

TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ BONSERVİS...

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Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için istediği minimum bonservis bedeli 15 milyon euro olarak biliniyor. Galatasaray'ın da bu bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda başlayacağı gelen haberler arasında...

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