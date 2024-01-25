Galatasaray'dan Uğurcan Çakır bombası! Yıldız oyuncunun temsilcisiyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirildi! Trabzonspor'un istediği bonservis 15 milyon euro...

Trabzonspor ile Galatasaray arasında bir transfer görüşmesi daha yaşanabilir... Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Uruguaylı eldivenin yerine geçecek isim için arayışlar başladı.

UĞURCAN ÇAKIR İHTİMALİ YÜKSEK

Muslera'nın yerine Uğurcan Çakır'ı düşünen Galatasaraylı yetkililer, milli kalecinin temsilcisiyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Yıldız oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istemesi sarı-kırmızılıların elini bir hayli güçlendirdi.

TRABZONSPOR'UN İSTEDİĞİ BONSERVİS...

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır için istediği minimum bonservis bedeli 15 milyon euro olarak biliniyor. Galatasaray'ın da bu bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edilirken, sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda başlayacağı gelen haberler arasında...





