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Galatasaray'dan Uğurcan Çakır için sürpriz hamle! Transfer defteri kapandı derken...

Galatasaray, efsane kalecisi Muslera'nın ayrılığının ardından kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek için harekete geçtiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği milli kaleci için sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde devreye girip Trabzonspor'a teklif yapacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır için sürpriz hamle! Transfer defteri kapandı derken...
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Galatasaray'da kaleci transferi belirsizliği devam ederken, Uğurcan Çakır ismi yeniden gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun 'ismi duyulmayan 3 kaleciyle ilgileniyoruz' açıklamasının ardından, ibrenin Okan Buruk'un da çok istediği Uğurcan Çakır'a döndüğü belirtildi. Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Galatasaray yönetimi, yerli kontenjanı avantajını da göz önünde bulundurarak Uğurcan'ı transfer listesinin başına yazdı.

UĞURCAN ÇAKIR'A TEKLİF YAPILACAK

Galatasaray dan Uğurcan Çakır için sürpriz hamle! Transfer defteri kapandı derken... 1

Fenerbahçe'nin de Uğurcan Çakır'la ilgilendiği ancak Trabzonspor'u ikna edemediği yönünde haberler yer alıyor. Bu durum, Galatasaray'ın transferde elini güçlendirirken, Fenerbahçe'nin 'eli kolu bağlı' olduğu yorumlarına neden oluyor. Dursun Özbek yönetiminin bu transfer hamlesiyle ezeli rakibine bir 'intikam' mesajı gönderebileceği de konuşulanlar arasında. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

İSTANBUL'A SATMAK İSTEMİYORLAR

Galatasaray dan Uğurcan Çakır için sürpriz hamle! Transfer defteri kapandı derken... 2

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı İstanbul'a satmak istememesi bu transferi zora sokuyor. Milli kaleci için 20 milyon Euro isteyen bordo-mavililer, Galatasaray ile pazarlıklara bu bedel üstünden başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Uğurcan Çakır galatasaray muslera
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