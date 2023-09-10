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Galatasaray'dan Zeki Çelik bombası! Kiralık olarak anlaşma an meselesi...

10.09.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-kırmızılı ekip, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı. Dubois'in olası ayrılığı sonrası Sacha Boey ile rekabet edebilecek bir oyuncuyu isteyen sarı-kırmızılılar Zeki ile anlaşma aşamasına geldi.

Zeki Çelik

Zeki Çelik

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Roma
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Galatasaray, kısa süre içinde Leo Dubois ile yollarını ayıracak. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılılar, Sacha Boey ile birlikte sağ bek mevkisini idare edebilecek bir oyuncu arıyor.

ZEKİ ÇELİK GÜNDEMDE

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Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'da formasını kaybeden 26 yaşındaki Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Kiralık olarak gündeme gelen bu transferde Zeki ile sözlü anlaşmaya varıldı.

ROMA İZİN VERİRSE KİRALANACAK

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Roma'nın izin vermesi halinde Zeki'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katacak Galatasaray, Sacha Boey'e de 20 milyon euro üstü bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek.

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Zeki Çelik galatasaray yaşında sezon

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