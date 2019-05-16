SPOR

Galatasaray, Deniz Türüç ile görüştü mü? Açıklama yapıldı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Orhan Taşçı, Deniz Türüç ve Bernard Mensah hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray, Deniz Türüç ile görüştü mü? Açıklama yapıldı

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Orhan Taşçı, "Mensah, sakatlığından dolayı 8 hafta sahalardan uzak kaldı. Çok aradık Mensah'ı... Çok genç bir futbolcu. Tüm hakları Atletico Madrid'te; ama Mensan bizimle devam etmek istiyor. Biz de devam etmek istiyoruz. İki maç sonra Atletico Madrid'le görüşmü yapacağız. Sezon bittikten sonra netleşir" ifadelerini kullandı.

DENİZ TÜRÜÇ, GALATASARAY'A GİDİYOR MU?

Taşçı, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan kanat oyuncusu Deniz Türüç için ise şöyle konuştu:

"Deniz Türüç konusunda, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın geçen hafta Kayseri'ye geldiği söylendi; fakat böyle bir durum olmadı. Deniz konusunda başkanımız net açıklama yapıyor. Satın alma bedeli yatırıldığı zaman, teklife gerek yok. Otomatik olarak transfer edilebiliyor. 10 milyon Euro satın alma bedeli... Deniz'in mutlu olmasını istiyoruz; Kayserispor'un da maddi olarak mutlu olması gerekir. Sezon sonunda görüşmeler devam edecek. Büyük takımlar Deniz'i istiyor."


PARTNERGören Mars sanıyor ama burası...Gören Mars sanıyor ama burası...
Umut Bulut çalışmalara başladıUmut Bulut çalışmalara başladı
Gollerine antrenmanda da devam ettiGollerine antrenmanda da devam etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deniz türüç Galatasaray Spor Toto Süper Lig Orhan Taşçı

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

İşte Beşiktaş'ın yeni hocası

Süper Lig'de ayrılık

Süper Lig'de ayrılık

Akhisarspor'un golü sonrası olay

Akhisarspor'un golü sonrası olay

G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!

G.Saray geri döndü, kupaya uzandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

''Transferleri açıklarsam...''

''Transferleri açıklarsam...''

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

Tiago Lopes ayağının görüntüsünü paylaştı

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

Erol Bedir'den Fatih Terim'e şok sözler!

Erol Bedir'den Fatih Terim'e şok sözler!

Deniz Türüç için flaş Galatasaray açıklaması!

Deniz Türüç için flaş Galatasaray açıklaması!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu paralara artık hayal kurmayın
KAYSERİ SPAR BAŞKANI DENİZ TÜRÜÇ İÇİN 10 MİLYON EURO İSTİYOR VE SADECE DENİZ'İN MUTLU OLMASINI İSTİYORLARMIŞ.AHAHAHAHAH BÖYLE OLUNCADA YABANCI FUTBOLCULARA HÜCUM TÜRK MİLLİ TAKIMIDA YABANCI DEVŞİRMEYE DEVAM
10 milyon euro!! güzel saçmalamışlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray, Deniz Türüç ile görüştü mü? Açıklama yapıldı

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması

Umut Bulut çalışmalara başladı

Umut Bulut çalışmalara başladı

Asamoah, gollerine antrenmanda da devam etti

Gollerine antrenmanda da devam etti

Jean-Armel Kana Biyik Kayserispor'da kalıp kalmayacağına henüz karar vermedi

Kana Biyik karar aşamasında

Erol Bedir: Anlaştığımız isimleri açıklarsam herkes şaşırır

''Transferleri açıklarsam...''

Kayserispor’da Tiago Lopes forma giyemeyecek

Tiago Lopes forma giyemeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.