Galatasaray, Deniz Türüç ile görüştü mü? Açıklama yapıldı

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Orhan Taşçı, "Mensah, sakatlığından dolayı 8 hafta sahalardan uzak kaldı. Çok aradık Mensah'ı... Çok genç bir futbolcu. Tüm hakları Atletico Madrid'te; ama Mensan bizimle devam etmek istiyor. Biz de devam etmek istiyoruz. İki maç sonra Atletico Madrid'le görüşmü yapacağız. Sezon bittikten sonra netleşir" ifadelerini kullandı.

DENİZ TÜRÜÇ, GALATASARAY'A GİDİYOR MU?

Taşçı, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan kanat oyuncusu Deniz Türüç için ise şöyle konuştu:

"Deniz Türüç konusunda, Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın geçen hafta Kayseri'ye geldiği söylendi; fakat böyle bir durum olmadı. Deniz konusunda başkanımız net açıklama yapıyor. Satın alma bedeli yatırıldığı zaman, teklife gerek yok. Otomatik olarak transfer edilebiliyor. 10 milyon Euro satın alma bedeli... Deniz'in mutlu olmasını istiyoruz; Kayserispor'un da maddi olarak mutlu olması gerekir. Sezon sonunda görüşmeler devam edecek. Büyük takımlar Deniz'i istiyor."



