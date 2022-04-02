Galatasaray, derbi öncesinde hata yapmadı! 45 dakika yetti...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 90 dakika muhteşem bir mücadeleye sahne olurken, Galatasaray gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde mesaj niteliğinde bir galibiyet aldı. İlk yarının hemen başlarında 2 gol bulan ve daha sonra oyunu kontrolünde tutan sarı - kırmızılılar, alt sıralardan uzaklaştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada penaltıdan Bafetimbi Gomis ve 12. dakikada Ryan Babel kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla 12. sıraya yerleşti. Son 3 maçında 2. yenilgisini alan Karagümrük ise 43 puanla 10. sırada yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Karagümrük ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

GOMIS, PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Karagümrük savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bafetimbi Gomis, sert bir vuruşla hem topu hem kaleciyi farklı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

CICALDAU'DAN ASİST, BABEL'DEN TEK VURUŞ

Galatasaray, ilk golün ardından baskısını arttırdı. 12. dakikada ceza sahası içerisinde sağ kanatta topla buluşan Cicaldau'nun yerden ortasına Ryan Babel düzgün bir tek vuruş yaptı ve Galatasaray adına farkı 2'ye çıkardı.

GALATASARAY'DA MORALLERİ BOZAN SAKATLIK

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 33. dakikada sağ üst baldırını tutarak kendisini yere bıraktı. Saha içerisinde tedavisi yapılan oyuncu için değişiklik istendi ve Kerem ayağa kalkarak kenara geldi. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Emre Kılınç dahil oldu.

MUSLERA, PENALTIDA GOLE İZİN VERMEDİ

dakikada gelişen Karagümrük atağında ceza sahası içerisinde Patrick van Aanholt'a çarpan top sonrasında konuk ekip futbolcuları penaltı itirazında bulundu. VAR'la görüşen Ali Şansalan, pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu VAR ekranında izleyen Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Karagümrük'te topun başına geçen Pesic'in vuruşunu Muslera kurtardı.

ŞUBAT 2021'DEN SONRA İLK PENALTI KURTARIŞI

Öte yandan Fernando Muslera, Şubat 2021'den beri ilk penaltısını kurtarmış oldu.

GALATASARAY'DA BİR İLK

Galatasaray, bu sezon ilk kez bir maçın ilk 15 dakikasında 2 gol birden attı.

TORRENT'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, 30. haftada Gaziantep FK ile oynadıkları maça ilk 11'de çıkan oyunculardan Semih Kaya, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç'ı yedeğe çekti.

İspanyol teknik adam, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında bu futbolcuların yerlerine Ömer Bayram, Ryan Babel ve Alexandru Cicaldau'ya forma verdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Ömer Bayram, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Semih Kaya, Olimpiu Morutan ve Emre Kılınç'ın yanı sıra İsmail Çipe, Inaki Pena, Alparslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Erick Pulgar, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu oturdu.

GALATASARAY'DA 4 OYUNCU KADRODA YOK

Galatasaray'da 4 futbolcu VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Mustafa Muhammed ile tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui kadroda bulunmadı.

Ülkesi Fransa'da geçirdiği koronavirüs sonrası karantina sürecini tamamlayan dün İstanbul'a dönen Sacha Boey de müsabakada forma giyemedi.

ARDA TURAN, 55 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'da kaptan Arda Turan uzun bir aradan sonra bir maçın kadrosuna dahil edildi.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan müsabakada görev almıştı.

Daha sonra sakatlığı nedeniyle tedavi gören ve bir süre de teknik direktör Torrent tarafından tercih edilmeyen Arda Turan, 55 gün sonra bir maçın kadrosuna alındı.

KARAGÜMRÜK'TE 4 EKSİK

VavaCars Fatih Karagümrük'te 4 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle maçta oynayamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları olan Kerim Frei, Fabio Borini, Ervin Zukanovic ile sarı kart cezalısı olan Burak Bekaroğlu kadroda yer almadı.

Konuk takımın ilk 11'i Emiliano Viviano, Salih Dursun, Davide Biraschi, Derrick Luckassen, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Emre Mor, Kristijan Bistrovic, Jimmy Durmaz, Abdoulaye Toure, Aleksander Pesic'ten oluştu.



