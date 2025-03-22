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Galatasaray derbide 3 golle kazandı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
22.03.2025 16:44
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Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş United Payment'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Ebru Topçu (2) ve Hapsatou Diallo kaydetti.

Galatasaray derbide 3 golle kazandı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi ile Beşiktaş United Payment karşı karşıya geldi.

SERDAR ADALI'DA MAÇI TAKİP ETTİ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip, Ebru Topçu'nun 41. dakikada penaltıdan kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Galatasaray Petrol Ofisi, ikinci yarıda da Ebru Topçu'nun 64. dakikada ve Hapsatou Diallo'nun 90+3. dakikada attığı gollerle sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 43'e çıkardı ve averajla Beşiktaş United Payment'ı geçerek 3. sıraya yerleşti. Siyah-beyazlı takım ise 43 puanda kalarak 4. sıraya geriledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da karşılaşmayı takip etti.

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı beşiktaş galatasaray
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