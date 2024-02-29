Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'tan beklenmedik hakem açıklaması!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem belli olmuştu. TFF'den yapılan açıklamada kritik karşılaşmada Halil Umut Meler'in düdük çalacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Hakemin belli olmasının ardından Beşiktaş cephesinden mücadele öncesi beklenmedik bir açıklama geldi.

"SAHA DIŞINDA OLUŞACAK SPEKÜLASYONLAR..."

Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.





