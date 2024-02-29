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Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'tan beklenmedik hakem açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.02.2024 18:24
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Süper Lig'in 28. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. 28. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi Siyah-Beyazlılar'dan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e dair bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem belli olmuştu. TFF'den yapılan açıklamada kritik karşılaşmada Halil Umut Meler'in düdük çalacağı açıklandı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

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Hakemin belli olmasının ardından Beşiktaş cephesinden mücadele öncesi beklenmedik bir açıklama geldi.

"SAHA DIŞINDA OLUŞACAK SPEKÜLASYONLAR..."

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Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maçın hakemi Halil Umut Meler oldu! Ligin en kritik haftasında Galatasaray ile oynayacağımız maça atanan Halil Umut Meler ve tüm hakem heyetinin, saha dışında oluşacak tüm spekülasyonlardan, saha içi güzel oyunun doğasına aykırı hareketlerden etkilenmeyerek adil ve hakkaniyet esaslı yönetim göstereceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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