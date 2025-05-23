Galatasaray dünyaca ünlü şarkıcının istediği ücret sonrası şaşkına döndü! Yönetim o isimden vazgeçti

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray görkemli bir kutlamaya hazırlanırken yönetim, RAMS Park'ın kapasitesinin şampiyonluk kutlamaları için yeterli olmadığını düşünerek, Yenikapı Miting Alanı için İstanbul Valiliği'nden izin aldı.

DUA LIPA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yönetimin, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak programa Dua Lipa'nın da katılması için görüşmeler yaptığı iddia edildi. Ancak dünyaca ünlü 29 yaşındaki şarkıcıdan gelen cevap büyük şaşkınlık yaşattı.

Spor Gecesi'nin haberine göre Dua Lipa, Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar talep etti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Altay

Atiye

Aydilge

Betül Demir

Block3

Coşkun Sabah

Ebru Yaşar

Emircan İğrek

Enbe Orkestrası

Gripin

Gökhan Kırdar

Güliz Ayla

Kenan Doğulu