Galatasaray dünyaca ünlü şarkıcının istediği ücret sonrası şaşkına döndü! Yönetim o isimden vazgeçti

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray görkemli bir kutlamaya hazırlanırken yönetim, RAMS Park'ın kapasitesinin şampiyonluk kutlamaları için yeterli olmadığını düşünerek, Yenikapı Miting Alanı için İstanbul Valiliği'nden izin aldı.
Yönetimin, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak programa Dua Lipa'nın da katılması için görüşmeler yaptığı iddia edildi. Ancak dünyaca ünlü 29 yaşındaki şarkıcıdan gelen cevap büyük şaşkınlık yaşattı.
Spor Gecesi'nin haberine göre Dua Lipa, Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar talep etti.
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