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Galatasaray dünyaca ünlü şarkıcının istediği ücret sonrası şaşkına döndü! Yönetim o isimden vazgeçti

Galatasaray taraftarların heyecanla beklediği şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı'da yapılacağı duyurulmuştu. Sarı-Kırmızılılar kutlamalar için çalışmalarını sürdürürken dünyaca ünlü şarkıcının astronomik isteği gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray dünyaca ünlü şarkıcının istediği ücret sonrası şaşkına döndü! Yönetim o isimden vazgeçti
Berker İşleyen

Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray görkemli bir kutlamaya hazırlanırken yönetim, RAMS Park'ın kapasitesinin şampiyonluk kutlamaları için yeterli olmadığını düşünerek, Yenikapı Miting Alanı için İstanbul Valiliği'nden izin aldı.

DUA LIPA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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Yönetimin, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak programa Dua Lipa'nın da katılması için görüşmeler yaptığı iddia edildi. Ancak dünyaca ünlü 29 yaşındaki şarkıcıdan gelen cevap büyük şaşkınlık yaşattı.

Spor Gecesi'nin haberine göre Dua Lipa, Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar talep etti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Altay
Atiye
Aydilge
Betül Demir
Block3
Coşkun Sabah
Ebru Yaşar
Emircan İğrek
Enbe Orkestrası
Gripin
Gökhan Kırdar
Güliz Ayla
Kenan Doğulu

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Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray kutlama
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