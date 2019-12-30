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  4. Galatasaray E-Spor, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi

Galatasaray E-Spor, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | Son Güncelleme

Galatasaray e-spor takımının Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildiği duyuruldu. Riot Games'ten yapılan açıklamada ligden ihraç konusunda oyuncu ve koçlara ödenmesi gereken ücretlerin takip edildiği ve kararın takım ayırmaksızın herkes için geçerli olduğu belirtildi.

Galatasaray E-Spor, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi

Galatasaray e-spor takımının geciken oyuncu ve koç ücretlerini tamamlamaması sebebiyle Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'ne katılım hakkının 2020 Kış sezonu süresince askıya alındığı açıklandı.

'KARAR TAKIM AYIRMAKSIZIN HERKES İÇİN GEÇERLİ'

League of Legends yapımcısı Riot Games'ten yapılan açıklamada Galatasaray e-spor takımının turnuvadan ihraç edildiği belirtilirken, kararın alınmasındaki etkenin 'Ligin profesyonellik standartlarının korunması' olduğu ifade edildi. Riot Games'in ligden ihraç etme konusunda oyuncu ve koçlara ödenmesi gereken ücretleri takip ettiği ve kararın takım ayırmaksızın herkes için geçerli olduğu belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Riot Games'in Galatasaray e-spor adına mücadele eden takım koçu ve oyuncularına sözleşmelerini tek taraflı fesh etme hakkı tanıdığı da ifade edildi. Son olarak Riot Games gelişmelere göre aldıkları kararda değişiklik gösterilebileceğini de kamuoyuyla paylaştı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray e-spor Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi

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