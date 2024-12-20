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Galatasaray efsaneler köşesi oluşturuyor, taraftarın Fatih Terim tepkisi! Taraftar harekete geçti

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.12.2024 16:34
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Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir "Efsaneler Köşesi" oluşturuluyor. Bu özel alanda, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçen Ali Sami Yen, Metin Oktay ve Turgay Şeren gibi isimlerin portreleri sergilenecek. Ancak hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kulüp tarihine damgasını vuran Fatih Terim’in portresinin bu köşede yer almaması, sosyal medyada taraftarların dikkatini çekti ve tartışmalara yol açtı. İşte detaylar...

Galatasaray efsaneler köşesi oluşturuyor, taraftarın Fatih Terim tepkisi! Taraftar harekete geçti

Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, kulüp tarihine damga vuran isimler için bir "Efsaneler Köşesi" oluşturuluyor.

METİN OKTAY TESİSLERİNE EFSANELER KÖŞESİ

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Oluşturulacak bu özel alanda kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Sami Yen, Metin Oktay ve Turgay Şeren gibi sarı-kırmızılı efsanelerin portreleri yer alacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Öte yandan, bu üç efsane ismin yanı sıra, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle sarı-kırmızılı kulübe damgasını vuran Fatih Terim’in portresinin yer almaması, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından dikkat çekti ve tepkilere yol açtı.

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Fatih Terim Süper Lig florya metin oktay tesisleri galatasaray
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