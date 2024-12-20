Galatasaray efsaneler köşesi oluşturuyor, taraftarın Fatih Terim tepkisi! Taraftar harekete geçti

Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, kulüp tarihine damga vuran isimler için bir "Efsaneler Köşesi" oluşturuluyor.
Oluşturulacak bu özel alanda kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Sami Yen, Metin Oktay ve Turgay Şeren gibi sarı-kırmızılı efsanelerin portreleri yer alacak.
Öte yandan, bu üç efsane ismin yanı sıra, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle sarı-kırmızılı kulübe damgasını vuran Fatih Terim’in portresinin yer almaması, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından dikkat çekti ve tepkilere yol açtı.
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