Galatasaray efsaneler köşesi oluşturuyor, taraftarın Fatih Terim tepkisi! Taraftar harekete geçti

Galatasaray'ın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, kulüp tarihine damga vuran isimler için bir "Efsaneler Köşesi" oluşturuluyor.

METİN OKTAY TESİSLERİNE EFSANELER KÖŞESİ

Oluşturulacak bu özel alanda kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Sami Yen, Metin Oktay ve Turgay Şeren gibi sarı-kırmızılı efsanelerin portreleri yer alacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, bu üç efsane ismin yanı sıra, hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle sarı-kırmızılı kulübe damgasını vuran Fatih Terim’in portresinin yer almaması, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar tarafından dikkat çekti ve tepkilere yol açtı.