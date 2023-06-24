SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'den yönetime sürpriz "Ali Sami Yen" teklifi!

Galatasaray eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'den yönetime sürpriz "Ali Sami Yen" teklifi!

24.06.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski Başkan Yardımcısı Dr. Rezan Epözdemir, NEF ile yapılan isim sponsorluğunun sona ermesi üzerine yönetime sürpriz bir teklifte bulundu. Epözdemir, NEF ile olan sözleşmeyi yüzde 30 artırarak, 3 yıl için 214 milyon 500 bin lira vermeyi teklif etti. Epözdemir’in tek şartı, stadın adının Ali Sami Yen olarak değiştirilmesi...

Galatasaray'da önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini yürüten Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübe sürpriz bir sponsorluk teklifinde bulundu. Epözdemir, 12 Kasım 2021 tarihli mevcut stat isim sponsorluğu anlaşmasındaki bedellerin yüzde 30 artırılmış halini noter onaylı bir teklif ile kulübe tebliğ etti. 

'STAT İSMİ "ALİ SAMİ YEN" OLARAK DEĞİŞTİLRİSİN'

sdfdfs

2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarını kapsayan hali hazırda NEF ile yapılan anlaşmadaki sponsorluk bedellerinin yüzde 30 artırılarak toplamda 214 milyon 500 bin TL ödemeyi teklif eden Epözdemir, stat isim sponsorluğuyla ilgili bir talebinin olmadığını belirterek stadın adının "Ali Sami Yen Stadı" olarak değiştirilmesini teklif etti.

TEKLİF KULÜBE VE DİVAN KURULU BAŞKANLIĞINA TEBLİĞ EDİLDİ

sfdlkslk

Galatasaray'ın eğitim ve kültür kurumu olduğuna dikkat çeken Epözdemir, "Galatasaray, kökleri, sosyalleşme süreci ve değer yargılarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. İşbu sebeple Galatasaray'ın mabedi olan stadımıza en fazla yakışan isim, kulübümüzün kurucusu olan 'Ali Sami Yen ismidir" ifadelerini kullanırken ilgili teklif, noter onaylı olarak cuma günü itibarıyla kulübe ve bilgi amaçlı olarak Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığına tebliğ edildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Icardi uçağa bindi... 'Yoksa geliyor mu?'Icardi uçağa bindi... 'Yoksa geliyor mu?'
Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"
Arda Güler'in golüne sevinmeyen çocuk konuştu!Arda Güler'in golüne sevinmeyen çocuk konuştu!
Anahtar Kelimeler:
Rezan Epözdemir Ali Sami Yen son dakika galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

Rusya'da sıcak saatler! Wagner'den açık tehdit geldi

'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

'Pide, lahmacun, börek' talimatı gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler!

Arda Güler için Fenerbahçe'den izin istediler!

Wanda Nara'yı o da doğruladı! Icardi'nin menajeri İlk kez konuştu

Wanda Nara'yı o da doğruladı! Icardi'nin menajeri İlk kez konuştu

Miami'de tatile çıktılar! Aşk iddiaları alevlendi

Miami'de tatile çıktılar! Aşk iddiaları alevlendi

Şike sebebiyle UEFA'dan men kararı!

Şike sebebiyle UEFA'dan men kararı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Eski sevgilisinden intikam almak istedi! Seks kasetlerini ifşa edince...

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

Her adımda özgürlüğü hissedin! Adidas ayakkabıda 320 TL indirim

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

İster kampta ister piknikte kullanın! Katlanır masada 350 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.