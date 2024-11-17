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Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'tan olay yaratan sözler! "Hakem camiası içinde bir yapı var!"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.11.2024 22:29
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Galatasaray'da kısa bir dönem başkanlık görevi yapan Burak Elmas katıldığı bir televizyon programında başkanlık döneminde yaşananlara dair açıklamalarda bulunurken, Süper Lig'in en çok tartışılan konularının başında gelen hakemler için de çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'tan olay yaratan sözler! "Hakem camiası içinde bir yapı var!"

Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas, Ekol TV'de katıldığı bir canlı yayında oldukça ses getiren açıklamalarda bulundu.

Elmas, başkan olduğu döneme dair konuşurken Süper Lig'de tartışılan hakemler için oldukça çarpıcı bir ifade kullandı. Operasyonlar yapıldığını söyleyen eski başkan "Hakem camiası içerisinde bir yapı olduğuna inanıyorum." dedi.

"KAZANAN DA KAYBEDEN DE ŞİKAYETÇİ"

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Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Türk futbolunun yönetimi hakkında "Hakemler hakkında herkes konuşuyor. Şikayetçi olmayan kulüp yok. Kazanan da kaybeden de şikayetçi. Herkes birbiri hakkında negatif söylemlerde bulunuyor. Federasyondan memnun olan yok. Şampiyon olan da memnun değil ikinci olan da küme düşen de memnun değil. Dolayısıyla buradan çıkmanın zor olduğunu düşünüyorum. Bir devrim ihtiyacı var. O devrimin de ne kadar samimi olarak istendiği konusunda şüphelerim var" değerlendirmesinde bulundu.

"FATİH TERİM KARARI, SİYASİ SONUÇ DOĞURDU"

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Elmas, "Fatih Terim ile yolları ayırma kararını Galatasaray için aldım. Ben o dönem tüm kararlarımı Galatasaray için aldım. Fatih hocanın kulüp içi siyasi kuvveti var. Bu karar siyasete de etki ediyor. Normalde çok sağlıksız yapı ama Galatasaray gerçeği. Fatih hoca kulüpte çok sevilen ve destek gören birisi. Normal olması gereken bir teknik direktör kararı siyasi bir sonuç doğuruyor. Çok sağlıklı değil ama Galatasaray'ın gerçeği bu." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYİ HAKLI GÖRMÜYORUM"

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Hakemler hakkında tartışmaları ve şikayetleri yorumlayan Burak Elmas, "Kimseyi haklı görmüyorum. Ben başkanlık yaptığım dönemde Beşiktaş bizi İnönü Stadyumu'nda mağlup etti. Orada da hakem hatası olarak söylenebilecek pozisyonlar vardı. Hatta biz iyi oynamazken 1-0 öne geçtik, sonra 2-1 yenildik. Maçtan sonra basın sözcüsü olan yönetim kurulu üyesi arkadaşımızın Beşiktaş'ı tebrik etmesini istedim. O gün hakikaten biz kazanabilirdik maçı, hakem hatasına da başvurabilirdik. O gün takımın nasıl daha iyi performans gösterebileceğini ve o maç içinde yaptığımız hataların analizi daha önemliydi. Hakem hatasına her zaman başvurulabilir. O zaman takım içinde düzeltmeniz gereken şeylere daha az konsantre olabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SALINCAK PAYLAŞIMI HATA, ADAP OLMALI"

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Burak Elmas, "Beşiktaş maçından sonra yaptığımız salıncak paylaşımı hataydı. Kutlamanın da bir adabı olmalı. Bazı futbolcular da buna uyuyor. Fenerbahçeli bazı futbolcular yapıyor. Geçen sene Fenerbahçe'nin bizim sahada yaptıkları tam bir komedi filmi." değerlendirmesinde bulundu.

"HAKEM CAMİASI İÇİNDE BİR 'YAPI' VAR"

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Elmas, "Hakem hatasından gerçekten çok canı yanan takımlar oluyor. Operasyonlar da yapıldığını düşünüyorum. Ben hakem camiası içerisinde bir yapı olduğuna inanıyorum." dedi.

"GALATASARAY'A ADAY OLMAYACAĞIM"

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"Galatasaray'da yeniden aktif olarak yönetici olmayı, başkanlığa aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Burak Elmas, "Hayır, düşünmüyorum. 18 yaşından beri Galatasaray'ın içindeyim, 24 yaşından beri yönetici olarak Galatasaray'a hizmet etme fırsatı buldum. Çok da severek yaptım. Başkanlık da nasip oldu. Bana göre Galatasaray'a çok da faydalı işler yaptım. Bu benim için bir hizmet etme vesilesiydi. Fakat gördüğüm bu ortamda bundan sonra Galatasaray siyasetinde olmayı düşünmüyorum. Hakikaten benim içinde yetiştiğim, yöneticilik yaptığım camiayla bugün gelinen nokta ve sporun geldiği nokta arasında çok fark var. Siyasetinde olmayınca olmayacağım, siyaset de olmayınca aday da olmayacağım demek oluyor" diye konuştu.

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