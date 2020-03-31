Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'de koronavirüs çıktı

Galatasaray camiası corona virüsü kabusu vermeye devam ediyor. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ile eşi ve Yusuf Günay'ın ardından eski başkanlardan Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'da son dakika corona virüsü gelişmesi. Teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından efsane başkan Faruk Süren'in eşinden de kötü haber geldi.

Risk grubunda yer alan 75 yaşındaki Faruk Süren ve eşi Hatice Süren corona virüs testi yaptırdı. Milliyet'te yer alan habere göre Faruk Süren’in test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım’ın sonuçları ise pozitif çıktı.

