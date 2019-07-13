Galatasaray, eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza ile temasta

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmaya yönelik olarak yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya'da yayım yapan Globo Esporte adlı internet sitesinin haberine gören Galatasaray, eski Fenerbahçe'li Josef'i gündemine aldı.

Fernando'yu 4.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan Sarı Kırmızılı ekibin Josef için temaslara başladığı iddia edildi. Arap kulübü Al Ahli'nin deneyimli ön libero için teklif beklediği iddia edilirken, bonservis bedelinin 11 milyon Euro olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Josef de Souza'yı transfer etmesinin önündeki en büyük engelin ise Al-Ahli Cidde'nin oyuncu için istediği yüksek bonservis ücreti olduğu belirtiliyor.

2015-16 sezonunun başında Sao Paulo'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerle çıktığı 136 maçta 16 gol, 6 asistlik bir performans sergilemişti. Geçtiğimiz sezonun başında 12 milyon Euro'ya Al Ahli'nin yolunu tutan Josef, 16 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi. Josef, geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü kaçırmıştı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun kulüplere yabancı futbolcu sınırlaması getirmesi ise Josef'in takımdan ayrılma iddialarını güçlendirdi. Al Ahli'nin Brezilyalı futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği iddia edilmişti. Josef de Souza ile Galatasaray'ın yanı sıra Brezilya takımlarının da ilgilendiği dile getiriliyor.



