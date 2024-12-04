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Galatasaray 'evet' dediği anda İstanbul'a inecek! Sağ bek konusunda flaş gelişme...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.12.2024 10:21
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Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündem sağ bek transferi. Defansta hem sağ bek hem de sol bekte sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda bu mevkileri güçlendirerek hataya yer vermek istemiyor. Sarı-kırmızılıların listesinin en başında yer alan Ridle Baku'da önemli gelişmeler yaşandı.

Galatasaray 'evet' dediği anda İstanbul'a inecek! Sağ bek konusunda flaş gelişme...
Ridle Baku

Ridle Baku

ALM Almanya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Vfl Wolfsburg
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Galatasaray'da gündem sağ bek transferi. Ocak ayında sağ bek takviyesi düşünen sarı-kırmızılılarda listenin en başında Ridle Baku yer alıyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

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Alman basınında yer alan habere göre, Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki Baku'nun ocak ayında ayrılmak istediği yazıldı.

'EVET' DERSE GELECEK

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Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Radu'nun sarı-kırmızılıların kendisine teklif yapması durumunda Wolfsburg'u ikna ederek devre arasında geleceği aktarıldı. Bu sezon Wolfsburg'da 14 maça çıkan Alman futbolcu, 2 gol attı, 1 asist yaptı.

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transfer galatasaray
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