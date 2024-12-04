Galatasaray 'evet' dediği anda İstanbul'a inecek! Sağ bek konusunda flaş gelişme...

Galatasaray'da gündem sağ bek transferi. Ocak ayında sağ bek takviyesi düşünen sarı-kırmızılılarda listenin en başında Ridle Baku yer alıyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Alman basınında yer alan habere göre, Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki Baku'nun ocak ayında ayrılmak istediği yazıldı.

'EVET' DERSE GELECEK

Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Radu'nun sarı-kırmızılıların kendisine teklif yapması durumunda Wolfsburg'u ikna ederek devre arasında geleceği aktarıldı. Bu sezon Wolfsburg'da 14 maça çıkan Alman futbolcu, 2 gol attı, 1 asist yaptı.