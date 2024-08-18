Galatasaray, ezeli rakibinin yıldız futbolcusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

Galatasaray, Trabzonspor'un en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Batista Mendy'yi istiyor. Fransız basınında son dakika bilgisi olarak verilen bu haberde Galatasaray'ın kısa süre içinde girişimlere başlayacağı aktarıldı.
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Mendy için Galatasaray önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a resmi teklifini iletecek.
Trabzonspor'a 4.4 milyon Euro bedelle transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın 10 milyon Euro'yu gözden çıkartığı aktarıldı.