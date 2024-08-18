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Galatasaray, ezeli rakibinin yıldız futbolcusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.08.2024 18:31
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trabzonspor'un yıldızı Batista Mendy'ye kancayı taktı. Fransız basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, önümüzdeki günlerde Batista Mendy için Trabzonspor'un kapısını çalacak.

Galatasaray, ezeli rakibinin yıldız futbolcusu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı!
Batista Mendy

Batista Mendy

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Galatasaray, Trabzonspor'un en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Batista Mendy'yi istiyor. Fransız basınında son dakika bilgisi olarak verilen bu haberde Galatasaray'ın kısa süre içinde girişimlere başlayacağı aktarıldı.

FRANSIZLAR DUYURDU

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Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Mendy için Galatasaray önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a resmi teklifini iletecek.

9.5 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ

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Trabzonspor'a 4.4 milyon Euro bedelle transfer olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın 10 milyon Euro'yu gözden çıkartığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray Batista Mendy
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