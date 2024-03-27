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Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlatıldığını açıkladı! ''Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.03.2024 19:03
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Galatasaray Kulübü, hakem toplantısının sızdırılmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü gazeteci Fatih Portakal'a sadece Galatasaray kısmını yayınlamasından ötürü tepki gösteren sarı-kırmızılılar resmi işlemin başlatıldığını ifade etti.

Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlatıldığını açıkladı! ''Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan...''

TFF, hakem toplantısı görüntülerinin sızdırılmasının ardından harekete geçmiş ve toplantının tamamını yayınlama kararı vermişti. Haberlerinde bu konuya değinen Fatih Portakal'ın Galatasaray ile ilgili kısmı kullanması nedeniyle tepki çekmişti.

GALATASARAY AÇIKLADI! İŞLEM BAŞLATILDI

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"Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray'a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutmaya devam eden Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır."

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İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI...

"Kamuoyunun bildiği üzere, 25 Mart 2024 saat 21.03'te kapalı devre hakem toplantısının belli kısımları montajlanıp tahrif edilerek sosyal medyada şaibeli bir hesap tarafından servis edilmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 26 Mart 2024 saat 15.30 civarında söz konusu hakem toplantı videosunu şeffaf şekilde tamamını yayınlamasıyla, başka eller tarafından servis edilen şeklinin sadece Galatasaray'a zarar vermek maksadıyla tertiplendiği tüm kamuoyunun malumu olmuştur.

Saatler önce gerçekler ortaya çıkmasına rağmen, Sözcü TV'den Fatih Portakal, 26 Mart 2024 akşamı saat 19.00'da başlayan Ana Haber Bülteni'nde, hakem toplantısının TFF tarafından yayınlanan görüntülerini görmezden gelmekle kalmayıp, montajlanıp maksatlı olarak servis edilen şekline yer vermiştir.

Bunu yaparak basın etiği ve dürüst habercilik ilkesini yok sayan ve Galatasaray'a karşı kasıtlı şekilde düzenlenen algı operasyonuna çanak tutmaya devam eden Sözcü TV ve Fatih Portakal hakkında; RTÜK ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli işlemler başlatılmıştır.

Tüm Galatasaray taraftarını bu yanlı ve kasıtlı davranışa karşı tepki göstermeye davet ediyoruz."

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