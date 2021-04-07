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Galatasaray: Fatih Terim ile bir problemimiz yok

07.04.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin açıklamalarına cevap verdi. Kulüpler Birliği'ndeki istifasıyla ilgili Cengiz, "Kulüpler Birliği'nde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bazı takımlar lehine alınıyor. 21 kulübün tam ittifak ettiği şeyler olmalı. Adı birlik. Birlik yok" dedi. Fatih Terim'le ilgili problemlerinin olmadığını da söyleyen başkan Cengiz, deneyimli teknik adamın G.Saray'da mutlu olduğunu dile getirdi.

Galatasaray: Fatih Terim ile bir problemimiz yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun katılımlarıyla, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanı gerçekleştirildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp başkan veya yöneticilerini ortak yayına davet eden Fenerbahçe yöneticileri Metin Sipahioğlu ve Selahattin Baki için '2 tıfıl yönetici' ifadelerini kullandı.

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KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFASI

"Kulüpler Birliği'nde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bazı takımlar lehine alınıyor. 21 kulübün tam ittifak ettiği şeyler olmalı. Adı birlik. Birlik yok."

"BULA BULA VAHDETTİN'İ BULDULAR"

"Biz hep tarihçileri çıkardık. 6 sayfa dilekçemizi herkese sergiledik. Onların ne başvurduğunu hala bilmiyoruz. Bugüne kadar 1 tane tarihçi çıkarmadılar. Bula bula Vahdettin'i buldular. O da 'Herkes Fenerli doğar' diyor. Biz Adana'da, Antep'te Fenerli olana hayret ederdik, 'Sen nasıl Fenerli oldun' diye. Hala öyledir. Benim kardeşlerim Fenerli, Beşiktaşlı. Ben asla rahatsız olmam. Herkesin Galatasaraylı olmasını istemem. Farkımız ortaya çıkmaz."

"2 TANE TIFIL YÖNETİCİ"

"2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil."

"NEREDE HIRSIZ DEMİŞİM?"

"Devamlı diyorlar ki, 'Sen bana hırsız!' dedin. Ben de baktım nerede demişim. Şeçaati arz ederken sirkatin söyler. Ben size 'Hırsız' demiyorum. Kelimeyi ayırıp bölerseniz anlamı gider. İçkiliyle namaza gelmeyin deniz ya içkiliyi kaldırır, peygamberimiz diyor ki 'Namaza gelmeyin' derler. Onu kesiyor. Sinirleniyor aaa bir de. Şeçaat ne demek mertlik, yiğitlik. Bu ne demek diyor, sinirleniyor, bize 'Hırsız' dedi. Diyor"

"KESİP YARISINI ALIYORSUN"

"İki hırsız kaçıyormuş. Polis arkalarından bağırmış, 'Dur bilmem ne çocuğu' demiş. Biri arkadaşına dönüp 'Beni tanıdı, sen kaç' demiş. Buna mı döndü arkadaş. 'Hayır' diyor. Ben sana demiyorum. Yav demiyorum. Demek benim bilmediğim bir şey var. Neden sinirleniyorsun? Akıl yaşta değil başta. Sırf aileyle olmaz. Bilmiyorsan Google'a bakacaksın. Bak öğren. Ben bunu anlamıyorum. Eğitimi istersen Antarktika'da al, dünyanın en iyi üniversitesinde al. Bak bari, Google'a al. Kesip yarısını alıyorsun, 'Ben hırsızım' diye bar bar bağırıyorsun. Bunu söylemem bile fazla. Sevgili Fenerbahçe camiasından ve Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Fakat, yönetimleri maalesef doğru gitmiyor."

ORTAK YAYIN CEVABI

"Google'a baksınlar. Ben başkanlara muhatabım. Diyelim ki, Ali Bey ile konuştuk. '30 şampiyonluğumuz var' dedi. Ali Bey ile oturdum, beni ikna ettiniz. Kaç istiyorlar? 27. Biz 0 aldık. Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. 'Dua' diyorlar. Lan sen niye kendine dua ettirmiyorsun. Benim kötü adamların duasına ihtiyacım yok. Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir şu andaki."

TERİM İÇİN SÖZLEŞME CEVABI

"Fatih Bey ile hiçbir problemimiz yok. Hocamız, teknik adam olarak çok gezdi. Müthiş mutlu."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İki tane tıfıl yönetici oluyorlarda sizin " LAN" ifadesini kullanarak hangi yönetici sınıfına girdiğinizi çözemedim.....
Adam gidici diye saçmalamaya başladı iyice.. Nasıl olsa öleceğim bari ucuz kahraman olayım derdinde..

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